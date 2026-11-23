خبرني - علّق رئيس القائمة العربية الموحدة، النائب منصور عباس، على اللقاء الذي جمع النائب أحمد الطيبي بأعضاء في البرلمان الأردني كانوا قد أعربوا في وقت سابق عن دعمهم لحركة "حماس" وأحداث السابع من أكتوبر، داعياً إلى التحلي بالمسؤولية وإجراء مراجعة ذاتية.

وفي مقابلة إذاعية مع "ريشت بيت"، قال عباس تعقيباً على اللقاء: "يجب التصرف بمسؤولية، ولا بد أن يكون هناك نقد ذاتي".

وأضاف رئيس القائمة الموحدة مؤكداً موقف حزبه: "لقد أدنّا إرهاب حماس، ونحن نعلم أن حماس نفذت الكتلة الأكبر من العمليات الإرهابية، ونحن نقول ذلك بوضوح".

