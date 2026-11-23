خبرني - أثارت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية انتقادات واسعة في لبنان بعد زيارة قامت بها إلى مدرسة في قرية دبل في جنوب لبنان داخل ما يسمى "الخط الأصفر".

وادعت في الفيديو الذي نشرته في 22 نوفمبر وتناول عيد الاستقلال في لبنان، أنها كانت في "مدرسة دبل المتوسطة الرسمية" والتقت طلابا لبنانيين من الجنوب.

وفي منشور نشرته على منصة "إكس" يوم الأحد بمناسبة عيد استقلال لبنان، تحدثت واوية عن زيارتها الأخيرة إلى جنوب لبنان ولقائها مع أطفال محليين. وكتبت: "خلال زيارتي الأخيرة إلى جنوب لبنان، رأيت جمال البلاد، لكن أجمل ما رأيت كان الأمل في عيون الأطفال وأحلامهم البسيطة بمستقبل آمن".

وافتتحت واوية رسالتها بإشادة بالمغنية اللبنانية فيروز والتراث الثقافي للبلاد، قبل أن تتقدم بتمنياتها للبنان في عيده الوطني. وكتبت: "أتمنى للبنان الاستقلال بكل معاني الكلمة: الحرية، والكرامة، والسلام، وأن تكون سلطة قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها".



وانتقد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الزيارة، متهما الجيش الإسرائيلي بانتهاك حقوق الأطفال، ووصف دخوله إلى المدرسة بأنه توغل عسكري إسرائيلي، متهما الجيش الإسرائيلي باستخدام أطفال مدارس لبنانيين لأغراض دعائية.

وقال إن الحادث انتهك حرمة المؤسسات التعليمية وحقوق الأطفال. وأضافت تصريحاته إلى الانتقادات المتزايدة للزيارة بين المسؤولين اللبنانيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.



وأوضحت وزيرة التربية اللبنانية ريما كرامي أن مضمون ما نشر حصل منذ أكثر من شهر دون علم الوزارة بذلك، مستنكرة "هذا الاعتداء على مدرسة دبل وطلابها".

وأكدت أن "استغلال الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة التي يعيشها أهلنا في الجنوب، ولا سيما في القرى الصامدة، للدخول إلى المدارس وتوظيف وجود الأطفال والمؤسسات التربوية في مشاهد ذات طابع عسكري وإعلامي، أمر مرفوض ومدان، ويشكل انتهاكا لحرمة المدرسة ورسالتها التربوية والإنسانية، ولاتفاقية حقوق الطفل والقوانين الدولية واتفاقية جنيف التي تفرض تحييد المؤسسات التربوية وحمايتها".

وفي تعليق على مزاعم واوية، رأت نقابة المعلمين في لبنان في هذا المشهد "مساسا بالسيادة اللبنانية وحرمة المؤسسات التربوية، ومحاولة مرفوضة لاستغلال المدرسة وأطفالها في الدعاية العسكرية وتلميع الصورة الدموية للاحتلال، صورة القتل والإجرام، وجرف القرى والمنازل".

وشددت النقابة في بيان على أن "المدارس اللبنانية هي صروح للتربية والمعرفة والانتماء الوطني، ولا يجوز تحويلها إلى منصات لجيش احتلال أذاق بممارساته العدوانية والتدميرية اللبنانيين ويلات القتل والحرب والتهجير، وأطفال الجنوب، كما جميع أطفال لبنان، لهم الحق في تعليم آمن وحياة كريمة، بعيدا عن الترهيب والاستغلال الإعلامي والعسكري".

وفي بيان رسمي، قال ممثلو دبل إن السكان يعيشون في ظروف صعبة منذ أشهر، مشيرين إلى الوجود العسكري الإسرائيلي، والقيود على حرية التنقل، والمخاوف المستمرة على سلامتهم.

وجاء في البيان: "يعيش سكان دبل منذ أشهر عديدة في ظروف استثنائية وصعبة، مع وجود عسكري إسرائيلي مفروض على قريتهم، وقيود على حرية تنقلهم، ومخاوف يومية على سلامتهم وسلامة أطفالهم". كما أوضح ممثلو القرية أن زيارة واوية حدثت قبل أكثر من شهر من نشر المشاهد، ولم تنسق مسبقا مع أي من مسؤولي القرية.