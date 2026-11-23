خبرني - في إطار جهودها لتوفير فرص تدريبية عملية للشباب الأردني وتطوير مهاراتهم التقنية، أعلنت أورنج الأردن، من خلال مركز أورنج الرقمي، عن بدء دورة "الحركات الميكانيكية"، التي تُعقد في مختبر التصنيع الرقمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وتستهدف طلبة الهندسة والخريجين من مختلف التخصصات الهندسية، بهدف تطوير مهاراتهم في التصميم والتصنيع الرقمي وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى نماذج ميكانيكية متحركة.

ويمتد البرنامج على مدار خمسة أسابيع خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2026، بمشاركة مجموعة من طلبة الهندسة والخريجين الذين تم اختيارهم وفق معايير محددة. وتتضمن الدورة تدريباً عملياً على التصميم باستخدام الحاسوب "CAD"، وآليات الحركة الميكانيكية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والقص بالليزر. ويعمل المشاركون على تصميم نماذجهم الأولية وتصنيعها وتجميعها واختبارها، وصولاً إلى تطوير نماذج ميكانيكية وظيفية تُظهر الحركة.

وأكدت أورنج الأردن، بصفتها المزوّد الرقمي الرائد والمسؤول في المملكة، التزامها بتمكين الشابات والشباب بمهارات تقنية وعملية تواكب متطلبات سوق العمل، من خلال برامجها الرقمية، بما يعزز أثرها الإيجابي في المجتمع ويترجم وعودها إلى إنجازات ملموسة.

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