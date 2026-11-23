* أثر جلوس الطالب على الخازوق في مدرسة المثلث!

* ‏أثر جلوس الطالب على الخازوق في مدرسة الدائرة!

‏* أثر جلوس الطالب على الخازوق في مدرسة المربع!

‏وبعد إجراء تلك الدراسات والتساؤلات البحثية واستنباط النتائج، ونشرها في مجلات علمية مُحكَّمة؛ يأتي دور الباحثين مرة أخرى ليتساءلوا من جديد عن:

‏* أثر جلوس الطالب على يمين الخازوق في مدرسة المثلث!

‏* أثر جلوس الطالب على يمين الخازوق في مدرسة الدائرة!

‏* أثر جلوس الطالب على يمين الخازوق في مدرسة المربع!

وبعد طرح وتوزيع الاستبيانات الجديدة وإجراء التحليلات الإحصائية للخروج بتوصيات جديدة للباحثين؛ يأتي دور دراسة أثر جلوس الطالب خلف الخازوق، وجلوسه على يسار الخازوق، وتحت الخازوق، ودراسة أثر جلوسه قبل وجود الزمان والمكان، وأثر جلوسه بعد وجود الزمان المكان! ثم يأتي البحث عن الجمع بين الأبعاد الأربعة التي تحدث عنها ألبرت أينشتاين؛ فيبقى التساؤل المثمر حول أثر جلوس الطالب عند اكتشاف وتوافر "الزمكان"، وهكذا دواليك إلى أن يستمر أمر دراسة ذلك الأثر ونشره في مضامين متشابهة بفكرتها ومختلفة بصياغتها؛ لينتقل الباحثون –بعدها- إلى الروضات، والأكاديميات، والمعاهد؛ وصولاً إلى الجامعات، ويبقى الأمر معلقاً بتوافره ضمن تلك المؤسسات، لتستمر المعاناة الأزلية بوجود الخازوق الذي لم يكتشف لنا أحد طريقة إيجابية للخلاص منه أو طريقة علمية تمكننا من استئصاله!

وعندما يتخرج الطلبة المدروسون، وينطلقون إلى الجامعات لإكمال دراستهم العلمية؛ فإنه يأتي طلبة آخرون؛ فيجلسون على ذلك الخازوق لتتم عملية دراستهم من جديد، وبعد أن يكمل الطلبة القديمون دراستهم، يعودون إلى صفوف تلك المدارس لدراسة طلبةٍ حديثين جلسوا على الخازوق نفسه؛ الخازوق الذي أُجلِسَ عليه الدارسون أنفسهم حينما كانوا صغاراً، ويبقى الأمر معلقا بخازوق يرافقنا أبد الدهر؛ إلى أن تأتي إدارة غربية تنتهج أسلوباً علمياً ممنطقاً في مأسسة آيديولوجيا تربوية جديدة تساهم في معالجة التقرُّحات البحثية وتنقيتها من الحموضة وإزالة الأورام والاحتشاءات القلبية والانحرافات المعيارية والتشوهات العقلية التي انطلقت منها تلك المشكلات.

- "معلش بدكوا تتحملوني لأني مخنوق وفاقعة مرارتي:"

لقد علمونا في المدارس؛ بعد أن ضحكوا علينا بمقولات كثيرة؛ أذكر منها مقولة: "إنَّ لحوم العلماء مسمومة"! فهذه المقولة تُعدُّ حِصناً قوياً ومنيعاً لقائلها وأتباعه، وسوراً عظيما لعدم تمكين العوام من تجاوز العلماء وعدم الاقتراب منهم ومناقشة أفكارهم، وإنَّ تلك المقولة ترشدنا إلى الوصول لمرحلة القبول بكل ما هو غثٍّ وبكل ما هو سمين؛ من دون السماح لاستخدام العقول التي أصبحت في زمننا المعاصر "تابوهات عصرية" لا يجوز الاقتراب من محتواها، بل هو أمر ممنوع ومحظور علينا التفكير والتأكد من أصلها أو فصلها.

لقد علمونا أنَّ هناك مفهوماً علمياً تربوياً يشير إلى أنَّ الباحثين يعتاشون على الكُتَّاب والمبدعين، وأنَّ الكُتَّاب والمبدعين يعتاشون على أخطاء البشر المتمثلة بارتكاب المشكلات الاجتماعية والسياسية والوطنية التي يمارسونها في حياتهم، فضلاً عن أنَّ تلك المشكلات الاجتماعية أو الوطنية -بعينها- تعتاش على صانعيها والمخططين لها؛ فهي مشكلات لم تنبت من الأرض –كنبات الفطر من غير جذور-، وإنما هي مشكلات عاشت وترعرعت في بيئة خصبة تستطيع العيش والاستمرار بها كما أشار إليها "داورين" في نظريته التي تتحدث عن صراع البقاء وإنَّ البقاء للأقوى، وقد رضينا بذلك العيش، وقبلنا بأن يعتاش الجميع على الجميع، ويعتاش الفرد على الفرد؛ حتى أصبح مفهوم الإعاشة مفهوماً متقبلاً لدى معظم فئات المجتمعات العربية! وتبقى الحياة عبارة عن "لوبي" يدور في فّلَك كبير ينتظر التغيير الحقيقي الذي لم نقرأ عنه سوى كُليمات قليلة ليست لها وزن في ميزان البراجماتية الحقيقية في العالم، وقد نَسُوا أن يعلمونا في المدارس أنَّ الإصلاح وتحقيق الصلاح الحقيقي لا يتم إلا بتعاون مستمر بين جميع شرائح المجتمع؛ سواء أكان ذلك بشريحة الكُتَّاب والمبدعين، أم بشريحة الباحثين والدارسين، وبتعاون مطلق بين شرائح المجتمع من أجل العمل بروح الفريق الواحد، وليس كما يحدث الآن في مؤسساتنا الأكاديمية أو التربوية، فالناظر والمتأمل إلى آليات العمل في تلك المؤسسات؛ سيجد نفسه في مدينة للملاهي والألعاب الترويحية التي تحتوي ماكنات تعمل بنظام "العشرة قروش"؛ فهي تعمل بعد وضع القطعة المعدنية في حصالتها بشكل ميكانيكي منظم؛ ولكنَّها تتعطل عن العمل حال انتهاء مفعول "العشرة قروش" المدفوعة مسبقاً؛ وبعد ذلك؛ فإنها ستتعطل عن العمل بشكل كامل، لتبدأ رحلتها بانتظار "زبون" جديد يضع في حصالتها عشرة قروش أخرى.

إنَّ ما دفعني دفعاً لكتابة (الثلاثة دونمات السابقة)؛ هو أنَّني أشاهد توريثاً ضمنياً لم يثبت أنَّه ناتج عن جينات فسيولوجية، وإنما ثبت للعيان أنَّه توريث لجينات اجتماعية سلوكية يسلكها الشعوب، وتقرها الحكومات وتتغنى بها بطريقة غير مباشرة، فقد تمكَّنت الحكومات المتعاقبة من استصدار بيئة فساد موقعة وموافق عليها –مجازاً- من الشعوب لقبولها ثم القيام بمحاربتها؛ وقد حدث ذلك بعد أن أقرَّت تحوير مفهوم الفساد من سلوك غير سوي إلى ظاهرة اجتماعية مألوفة تتقبلها الشعوب وتتوارثها الأجيال؛ فقد أوجدت الحكومات بيئة الفساد المقنع، ثم طلبت منا معالجته وإيجاد الحلول الحقيقية أو الترقيعية؛ بل إنها أصدرت تقريراً ضمنياً (غير مكتوب) يشير إلى أنَّ الفساد تسلسل هرمي يبدأ من الغفير لينتهي إلى الأمين العام أو الوزير، وأقنعتنا بأنَّ الجميع يمارس الفساد المتفاوت في الدرجات على مستوى المنصب والبيئة التي وجد فيها؛ وقد تأتي تلك الممارسات نتيجة عدم وجود رغبة حقيقة في محاربته من خلال الشعوب أو ممثليها، بل إنها مارست أمر مكافحته من خلال استصدار قوانين وهيئات شكلية لم نرَ من نتائجها سوى استنزاف أموال الدولة المتمثلة بتنفيعات لبعض عناصر بشرية؛ أصبحت مفاصل المؤسسات الوطنية، ومظاهر مزخرفة للسلطات التي تتحدث عن الإصلاح في شاشات التلفاز، وهي في أصلها لا يمكن أن يتوافر وجودها ويدوم إلا في المستنقعات المجتمعية الفاسدة (يعني وكأن الحكومات تريد أن تتحدث عن الإصلاح بأجور مدفوعة وباهظة، مع أنَّ جميع المصلحين الحقيقيين يتحدثون عنها بشكل مجاني وعلى حسابهم الخاص).

إن تلك الدونمات المكتوبة؛ لا تُعدَّ سوى "فشة غلّ" يرمي محتواها إلى تساؤلات كثيرة تدور حول اندهاش الكاتب وحرقته على الدراسات التي تضيع في مفاهيم محورية وشبه محورية انتهى النقاش حولها منذ زمن، وإنَّ الكاتب "المقطوع حيله" يتساءل عن الدراسات الاجتماعية التي أغفل بها الباحثون عن دراسة شخصيات سياسية ووطنية؛ لم ينتبه إليها سوى المعارضون من الشعب!

فالكاتب يتساءل ويقول باندهاش:

أين الدراسات الاجتماعية التي بدورها تستطيع الكشف عن شخصية نائب برلمان قارب الوصول إلى مرحلة "اليوبيل الفضي" في تملُّك مجلس النواب؟

وأين الدراسات الاجتماعية التي بدورها تستطيع الكشف عن شخصية وزير شارفَ الحصول على "اليوبيل الذهبي" بعد أن حصل على سند تسجيل "قوشان" في تملُّك كراسي الوزارات والتنقل بينها، فضلاً عن توريثه المناصب لأبنائه وأبناء عمومته وخاصته.

* أليست تلك الشخصيات تُعدُّ بيئة للدراسات الاجتماعية؟

* أليس من حقنا معرفة القيادية الفذة التي تنماز بها تلك الشخصيات؟

* أليس من حقنا أن نتعلم من تلك الشخصيات؛ حتى لا يفوتنا كم المعرفة التي يحملونها ويتمتعون بها؟

* أليس من حقنا أن نعلم ونتعلَّم أنماط التفكير الإبداعي التي استطاع من خلالها تلكم النواب أو الوزراء من السيطرة على مؤسسات الدولة؟

* أليس من حقنا أن نعرف ونتعلَّم الاستراتيجيات العلمية والعملية التي من خلالها تتم عملية تحقيق الإصلاح؟

أريد أن أقول؛ بعد أن صار الكلام وليس الصمت من ذهب: إنَّ قضية الفساد لم تكن يوماً قضية تدين الفاسدين أنفسهم فحسب، بل هي قضية تدين التربويين والأكاديميين وجميع الباحثين والكتاب والمبدعين الذين رأوا الفساد وسكتوا عنه حتى انتشر في الأرض، وإلى أن باتت دراساتنا الاجتماعية والتربوية لا تهتم إلا بجلوس الطالب على الخازوق في مدارس: (المثلث، والدائرة، والمربع)؛ لينتهي مفعول تلك الدراسات باستصدار توصيات ذات شكل هُلامي يتضمن المراحل التي تطوَّر بها الخازوق حتى أصبح هرماً، ثم شكلاً مخروطياً؛ أكلناه وشربناه بعد أن تقدمت بنا الأسنان (الأعمار)؛ من دون أن نعترف أن سبب تعرضنا لأكل المخروط هو أنَّنا أضعنا أوقاتنا وأغفلنا علومنا منذ أن بدأنا رحلتنا بالسكوت! وأنهيناها بممارسة الصمت! ورضينا بالعلم المسلُوق! وتناسينا عبقرية إنشاء الدواوين في عصر الفاروق! واكتفينا بدراسة أثر جلوس الطالب على الخازوق.