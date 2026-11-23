وزير المالية: مشروع الموازنة أولى أهمية للحماية الاجتماعية واستمرار مختلف أنواع الدعم

وزير المالية: الحكومة أعدت خريطة بفرص استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار دولار في قطاعات ذات أولوية

وزير المالية: القطاع السياحي تعافى رغم الظروف الإقليمية مدعوما بحزمة إجراءات حكومية وبرامج ترويجية

وزير المالية: من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 2.4% لعام 2026

وزير المالية: صندوق النقد الدولي أشاد بنجاح السياسة المالية في الحفاظ على الاستقرار المالي في الأردن

وزير المالية: أداء المالية العامة تأثر بما شهده الإقليم من ظروف سياسية معقدة نجم عنها ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط

خبرني - ألقى وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الاثنين، خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، مؤكدا حرص الحكومة على إعداد المشروع مبكرا، لإتاحة الوقت الكافي لمجلس النواب لمناقشته وإقراره قبل نهاية العام الحالي، وتمكين الحكومة من تنفيذ برامجها وخططها مع بداية العام المقبل.

وقال الشبلي إن مشروع قانون الموازنة جاء ترجمة لمضامين خطاب التكليف السامي للحكومة، الذي حدد المبادئ التي تستند إليها للوصول بالمسيرة الوطنية إلى الأهداف والغايات المنشودة.

وأضاف أن المشروع يترجم إرادة الحكومة لتعزيز المسار التنموي، باعتبار الموازنة العامة الإطار الذي تندرج في سياقه السياسات الحكومية والاستراتيجيات القطاعية، كما يمثل مناسبة لعرض السياسات المالية للحكومة في إطار التعاون والحوار البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتعزيز وإثراء خطط الحكومة للمرحلة المقبلة، ورفع مستوى أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الوطنية وتجاوز التحديات التي تمر بها المنطقة.

وأشار الشبلي إلى أن النقاش المثمر الذي شهده مجلس النواب بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وتقرير اللجنة المالية والاقتصادية، أسهما في توجيه الحكومة عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، مبينا أن الحكومة أولت عنايتها للتوصيات التي طرحها المجلس.

وأوضح أن الحكومة، استجابة لتوصيات مجلس النواب، ولجهودها في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين كأولوية تتقدم على جميع الأولويات، زادت رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا بمقدار 30 دينارا شهريا، كما زادت مخصصات الجهازين العسكري والأمني، بما ينسجم مع أهداف الحكومة بالحفاظ على الاستقرار المالي.

وبين أن مشروع الموازنة أولى أهمية خاصة للمحافظة على منظومة الحماية الاجتماعية واستمرار مختلف أنواع الدعم الذي تقدمه، إيمانا من الحكومة بأن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

إنجازات ملموسة

وقال الشبلي إن الحكومة تستند في تقديم المشروع إلى إنجازات ملموسة تحققت خلال العام الحالي، ومشاريع وبرامج حيوية بدأ تنفيذها، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى من خلال القانون إلى مواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، ورفع معدل النمو، وتسريع التقدم في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن مشروع القانون أولى الأولوية لتوفير مساهمة الحكومة لتنفيذ مشاريع تنموية يعول عليها في رفع معدلات النمو وجذب استثمارات قادرة على خلق فرص عمل جديدة، وتمكين القطاع الخاص من تعزيز مشاركته في تنفيذ محاور الرؤية، ضمن بيئة تتوافر فيها معايير الشفافية وتكريس سيادة القانون، وتوفر حوافز موجهة تراعي احتياجات المحافظات ومزاياها التنافسية.

وأشار إلى أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني وسكك الحديد، اللذان وضع حجر الأساس للبدء بتنفيذهما تحت الرعاية الملكية السامية، ومشروع تطوير حقل غاز الريشة، تحظى بأولوية ضمن المشاريع التنموية.

ولفت إلى أن الحكومة أعدت خريطة بفرص استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار في قطاعات ذات أولوية، أبرزها الأمن المائي والنقل والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، والتي عرضت خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي هذا الشهر.

وقال وزير المالية إن الاقتصاد العالمي شهد خلال العام الحالي أوضاعا اقتصادية مضطربة، واستمرار الإجراءات الحمائية وتطورات متسارعة تداخلت فيها عوامل عدة عمقت حالة عدم اليقين.

وأضاف أن استمرار التصعيد في المنطقة أدى إلى تكاليف اقتصادية باهظة على مختلف اقتصادات الدول، وفرض مزيدا من الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية، وأدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات غير معهودة، إضافة إلى تقلب أسعار السلع الأولية وارتفاع كلف الشحن والتأمين وتفاقم الضغوط التضخمية وارتفاع معدلات الفائدة.

تقديرات صندوق النقد الدولي

وأشار إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي كشفت عن توقع تباطؤ النمو العالمي إلى 3% في عام 2026، مقابل 3.5% في عام 2025، وارتفاع معدل التضخم العالمي من 4.1% في عام 2025 إلى 4.7% في عام 2026.

وبين الشبلي أن الأردن لم يكن بمعزل عن هذه التطورات، حيث تصدر واجهة الأحداث الاقتصادية في المملكة الارتفاع الحاد وغير المسبوق في أسعار النفط العالمية.

وأوضح أن الحكومة بذلت ما تملك من إمكانات للتعامل مع تطورات المشهد السياسي والاقتصادي العالمي، والتصدي لآثارها والحد من انعكاساتها السلبية على الاقتصاد والمواطنين قدر الإمكان، حيث قامت بعكس جزء من الكلف المرتفعة تدريجيا على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة كانت فاعلة في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته.

ولفت إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد أن الاقتصاد الأردني يخطو بثبات نحو النمو المستدام، حيث سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 2.8% خلال الفترة نفسها من عام 2025، متجاوزا بذلك تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن ذلك يعكس نجاح الإجراءات الحكومية في تحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مبينا أن النتائج الأولية أظهرت الأداء الإيجابي لمعظم القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثاني، وخاصة قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة، اللذين أسهما بنحو 46% من هذا النمو، ما يشير إلى أهمية التوسع الهيكلي في قطاعات قادرة على توليد قيمة مضافة عالية.

وقال الشبلي إن الدخل السياحي ارتفع خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 بنسبة 6%، ليصل إلى نحو 7.1 مليار دولار، رغم الظروف الإقليمية، مدعوما بحزمة إجراءات حكومية وبرامج ترويجية.

وأضاف الشبلي، أن حوالات الأردنيين العاملين في الخارج ارتفعت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026 بنسبة 13.7%، لتصل إلى نحو 3.8 مليار دولار.

وأشار إلى ارتفاع الصادرات الوطنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 بنسبة 6%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتبلغ نحو 6.46 مليار دينار.

وبين أن عجز الميزان التجاري تراجع بنحو 9.6%، على الرغم من ارتفاع فاتورة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته، ما انعكس إيجابا على تغطية فجوة عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، الذي بلغ 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 7.4% للفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد فاعلية إجراءات الحكومة في تحفيز قطاع التصدير لتسريع عجلة النشاط الاقتصادي.

ولفت الشبلي إلى أن الاحتياطيات من العملات الأجنبية بلغت مستوى تاريخيا وغير مسبوق ناهز 28 مليار دولار في نهاية تشرين الأول من العام الحالي، ما عزز استقرار سعر صرف الدينار الأردني، مبينا أن هذه الاحتياطيات تكفي لتغطية نحو 9 أشهر من مستوردات المملكة.

وأوضح أن معدل التضخم، المتوقع أن يبلغ 2.4% لعام 2026، سيحافظ على موقع الأردن بين أقل دول العالم تأثرا بالضغوط التضخمية.

وقال الشبلي إن التطورات الاقتصادية تؤكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز الصدمات ومواصلة النمو، مشيرا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني أجمعت على تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتجسد بذلك اعترافا دوليا بمنعة الاقتصاد الأردني ومصداقية السياسات المالية والنقدية والهيكلية في استيعاب التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي أعلن فيه صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لمعدلات النمو للعديد من دول الإقليم لعام 2026، ثبت توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني، مشيدا بأدائه وقدرته على الصمود رغم العوامل الإقليمية المعاكسة.

وبين أن الصندوق أكد، عقب إتمام المراجعة السادسة، إنجاز الحكومة متطلبات المراجعة للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، مشيدا بنجاح السياسة المالية في الحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق العجز الأولي المستهدف من خلال الإدارة الحصيفة للنفقات والانضباط المالي المستمر.

تحفيز القطاعات الاقتصادية

وقال الشبلي إن الحكومة اتخذت خلال العام الحالي جملة من الإجراءات لتحفيز القطاعات الاقتصادية، وأقرت عددا من التشريعات الناظمة لدعم الاستثمار وتنظيم عمل بعض الأنشطة الاقتصادية، ظهرت نتائجها الأولية هذا العام.

وأضاف الشبلي، أن إجراءات الحكومة تضمنت حوافز مالية وضريبية مباشرة، وإعفاءات جمركية وضريبية شاملة لمدخلات تكنولوجيا أشباه الموصلات والصناعات المتقدمة.

وأشار إلى تمديد حوافز تخفيض أسعار الأراضي في المدن الصناعية لتعزيز تنافسية المحافظات، وتقديم دعم يصل إلى 50% من كلف الطاقة للمشاريع المؤهلة، وإقرار نظام رخص الكهرباء الجديد لدعم دمج مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وبين أن الحكومة قدمت تسهيلات وحوافز إضافية للاستثمار في المحافظات والمناطق التنموية، إلى جانب حوافز في قطاع السياحة تضمنت تسهيلات مالية لتغطية النفقات التشغيلية، وحوافز مالية لتخفيف الأعباء المالية على القطاع السياحي، خصوصا في سلطة إقليم البترا، بهدف دعم العاملين في القطاع السياحي.

وأوضح الشبلي أن النظام المعدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026 أفضى إلى تبسيط إجراءات ترخيص المشاريع الاستثمارية وخفض الكلف الإدارية، كما تم استحداث نظام الرخص القائم على الامتثال للمشاريع لتسريع البدء بالنشاط الاستثماري فور إقراره.

ولفت إلى تطوير منصة "استثمر في الأردن"، التي توفر أكثر من 120 فرصة استثمارية واعدة.

أداء المالية العامة

وقال وزير المالية إن أداء المالية العامة تأثر خلال العام الحالي بالظروف السياسية المعقدة التي شهدها الإقليم، وما نجم عنها من ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط، الأمر الذي أحدث ضغوطا على الموازنة العامة نتيجة تحملها جانبا كبيرا من فروقات الأسعار وعدم عكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية للمواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وأضاف الشبلي، أن الكلف الإضافية على الموازنة العامة نتيجة ذلك بلغت نحو 250 مليون دينار منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول 2026.

وأشار إلى أن بيانات إعادة التقدير تظهر تراجع الإيرادات المحلية لعام 2026 عن المستوى المقدر بنحو 350 مليون دينار، رغم ارتفاعها بنسبة 5.7% عن مستواها في عام 2025، نظرا لتراجع الإيرادات المحلية بما فيها الضرائب على استيراد السلع المستوردة والمشتقات النفطية وتراجع العوائد الجمركية.

وبين أن الإيرادات المحلية سجلت، وفقا لبيانات إعادة التقدير لعام 2026، نحو 9.846 مليار دينار، فيما بلغت المنح الخارجية نحو 851 مليون دينار، لتصل الإيرادات العامة إلى نحو 10.697 مليار دينار.

وعلى صعيد النفقات العامة، أوضح الشبلي أنها سجلت وفق إعادة التقدير لعام 2026 نحو 12.756 مليار دينار، منها 11.306 مليار دينار نفقات جارية، و1.450 مليار دينار نفقات رأسمالية، والتي ما زالت أعلى من مستواها في عام 2025.

الإيرادات المحلية

وقال وزير المالية الشبلي إن تراجع الإيرادات المحلية واستمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية كان من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة فوق مستواه المقدر لعام 2026، إلا أن بيانات إعادة التقدير تشير إلى تراجع العجز ليصل إلى 2.060 مليار دينار، أو ما نسبته 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026.

وأضاف الشبلي، أن العجز انخفض بمقدار 65 مليون دينار مقارنة مع ما ورد في قانون الموازنة.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات على جانبي النفقات والإيرادات، وفق تصور حكومي واضح لتدابير فورية لضبط وترشيد النفقات وتطوير الإجراءات، أسفرت عن ضبط النفقات بنحو 94 مليون دينار.

وأكد أن الحكومة حرصت على عدم إجراء أي تخفيض يمس بنوعية الخدمات أو يؤثر سلبا على المستويات المعيشية للمواطنين أو بنود الحماية الاجتماعية.

وقال الشبلي إن من أبرز الإجراءات التي أسهمت في ترشيد الإنفاق العام رقمنة الإجراءات والخدمات الحكومية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، واستبدال المباني المدرسية المستأجرة، وضبط استخدام السيارات والآليات ولوازمها وشراء الأثاث، وتفعيل نظام إدارة المخزون الدوائي الإلكتروني، وتعزيز عمليات الشراء الموحد.

وأضاف الشبلي، أن العجز الأولي للموازنة المعاد تقديره لعام 2026 سيبلغ ما نسبته 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

إدارة الدين العام

وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، قال إن الحكومة تبنت استراتيجية تهدف إلى استبدال الديون عالية التكلفة بديون ميسرة، مما يخفف أعباء خدمة الدين العام على الموازنة العامة، ويخفض الاحتياجات التمويلية للحكومة على المدى المتوسط، بما يضمن استدامة الدين، ويسهم في وضع مسار الدين العام في مسار تنازلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% في عام 2028.

وأوضح أن الحكومة استكملت تسديد سندات اليورو بوند المستحقة خلال شهر كانون الثاني 2026 من خلال حزمة من القروض الميسرة حصلت عليها الحكومة خلال العام الماضي، كما قامت خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي بالتسديد المبكر لمبلغ 400 مليون دولار من سندات اليورو بوند التي تستحق بداية عام 2027، والبالغة قيمتها مليار دولار، من خلال الحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة يتراوح بين 3.5% و5%، مقارنة مع أسعار فائدة تصل إلى 8.5% في الأسواق العالمية.

وأضاف أنه بناء على التطورات المالية والسياسات الهادفة إلى تخفيض مدفوعات الفوائد، من المتوقع أن يسجل الدين العام ما نسبته 83% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، لينخفض إلى نحو 82% في عام 2027.

وأكد الشبلي أن الحكومة ستواصل، بناء على هذه المعطيات، تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، وإنفاذ السياسات والإصلاحات الهيكلية والإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي واستدامة النمو.

وأضاف الشبلي أن مشروع القانون سيكون ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، باعتبارها منهجا اقتصاديا ومرآة لطموحات الاقتصاد الأردني وتطلعاته.

وأوضح أن تقديرات مشروع القانون بنيت، في ضوء الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني في عام 2026، ومع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الدولية والإقليمية، على توقع استمرار تحسن أداء أساسيات الاقتصاد الوطني، ليبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.1%.

وبين أن النمو المتوقع سيكون مدفوعا بشكل أساسي بالإصلاحات الاقتصادية التي تعزز مرونة الاقتصاد الكلي وتحمي جدارة الاقتصاد الائتمانية، والتي يتوقع أن تنعكس بشكل إيجابي على تدفق الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى أثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية، ومواصلة تعافي النشاط السياحي، والنمو المطرد في الصادرات الوطنية.

وأشار إلى أنه يتوقع، تبعا لذلك، تراجع عجز الحساب الجاري إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار معدلات التضخم المعتدلة عند 2.4%، بما يعكس أثر الاستقرار المالي والنقدي والمستويات المريحة من الاحتياطيات من العملات الأجنبية.

وقال إن الحكومة ستعمل، من خلال السياسة النقدية، على الحفاظ على مستوى ملائم من السيولة المحلية، والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الأردني، ومواصلة الإدارة الحصيفة للقطاع المصرفي، لتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق النمو المستهدف ضمن بيئة أسعار محلية مستقرة نسبيا.

وقال وزير المالية إن مخرجات الاستراتيجيات والخطط الحكومية تجسدت بمجموعة من البرامج التي تشكل الحاضنة الرئيسية للمشاريع والأنشطة الداعمة لمحركات النمو، مشيرا إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 جسد مرتكزات الحكومة للمرحلة القادمة.

وفيما يتعلق بتعزيز الأمن المائي وحماية الموارد المائية، أوضح الشبلي أنه تم البدء بالأعمال التنفيذية لمشروع الناقل الوطني للمياه، ورصد نحو 60 مليون دينار في موازنة عام 2027 للمشروع، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

وأضاف أن الحكومة تبنت مصفوفة من الخطط الاستباقية والإجراءات الهادفة إلى تحصين الأمن المائي وتأمين مصادر بديلة مستدامة، وتقليل الهدر، وتحديث البنية التحتية في قطاع المياه.

وفي ظل المتغيرات والظروف الاستثنائية في الإقليم، أشار الشبلي إلى أن الحكومة تؤكد أن تعزيز وتطوير الجاهزية الأمنية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتحسين الظروف المعيشية لمنتسبيها، أولوية وطنية قصوى.

الرواتب

وأضاف أن الحكومة زادت المخصصات المالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بنحو 224 مليون دينار، لتمكينها من القيام بدورها المحوري في المحافظة على أمن واستقرار الوطن ومحاربة الإرهاب.

وفيما يتعلق برواتب العاملين والمتقاعدين، أوضح أن الحكومة حرصت على تخفيف الأعباء وتعزيز القدرات الشرائية للمواطنين، من خلال الزيادة، وللمرة الأولى منذ سنوات، على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني، بكلفة إجمالية سنوية تناهز 260 مليون دينار، على أن يبدأ صرف هذه الزيادة في بداية عام 2027.

وفيما يتعلق بشبكة الحماية الاجتماعية، قال وزير المالية إن الحكومة ستستمر برصد المخصصات المالية للشبكة، بكلفة إجمالية بلغت نحو 775 مليون دينار.

وأضاف الشبلي، أنه تم رصد 124 مليون دينار للاستمرار بتغطية كلفة علاج المواطنين ضمن برنامج "رعاية" في مركز الحسين للسرطان.

وأوضح أنه تم رصد 280 مليون دينار للأسر المشمولة بدعم صندوق المعونة الوطنية، لتمكينها من تحقيق الانتقال التدريجي من الاعتماد على المعونة النقدية إلى الاعتماد على الذات.

الخبز والسلع الاستراتيجية

وأشار إلى تثبيت دعم الخبز والسلع الاستراتيجية وأسطوانة الغاز بنحو 251 مليون دينار، للمحافظة على أسعار دعم الخبز والغاز المنزلي، وتوفير الاحتياجات من مختلف السلع التموينية وتعزيز المخزون الاستراتيجي.

وبين أن شبكة الحماية الاجتماعية تضمنت مخصصات لدعم الجامعات بنحو 80 مليون دينار، وزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 40 مليون دينار.

قطاع التعليم

وقال الشبلي إن الحكومة ستواصل السير قدما في تطوير قطاع التعليم ومواءمة مخرجاته مع متطلبات الاقتصاد المعرفي واحتياجات سوق العمل المهني والتقني، وتحقيق نقلة نوعية في التحول الرقمي في البيئة التعليمية، واستكمال بناء وتأهيل الأبنية والمرافق المدرسية، والتوسع التدريجي في مشروع النقل المدرسي المجاني.

وأضاف الشبلي، أن مخصصات موازنة وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بلغت نحو 1,542 مليون دينار، منها نحو 150 مليون دينار لتنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية، أبرزها إنشاء مدارس وغرف صفية جديدة، وتطوير التعليم المهني والتقني، وتطوير الجامعات الرسمية، وتدريب وتطوير المعلمين، والتعليم المبكر.

وأشار إلى أنه تم هذا العام إنشاء وتشغيل 86 مدرسة جديدة مع بداية العام الدراسي الحالي، منها 16 مدرسة نموذجية تم تشييدها بالكامل من خلال بند المسؤولية المجتمعية، بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، من أصل 37 مدرسة نموذجية مستهدفة يتوقع استكمالها في عامي 2027 و2028.

القطاع الصحي

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، قال الشبلي إن الحكومة ستواصل جهودها الحثيثة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن المخصصات المالية لوزارة الصحة بلغت نحو 896 مليون دينار.

وأضاف الشبلي، أنه تم رصد 185 مليون دينار لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، بزيادة بلغت 35 مليون دينار عن عام 2026.

وأوضح أنه تم رصد نحو 81 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية، ومن أبرزها مشروع حوسبة القطاع الصحي، وتحديث وتوسعة المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن هذا العام شهد إنجازات واضحة تضمنت افتتاح وتوسعة العديد من المراكز الصحية الشاملة في مختلف المحافظات، وتوظيف الحلول الرقمية لتخفيف العبء والازدحام على المرضى والمراجعين، كما تم افتتاح وتحديث عدد من المستودعات الطبية لضمان سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات دون انقطاع.

وقال الشبلي إن رؤية الحكومة الهادفة إلى تعزيز المشاركة السياسية لا بد أن تنعكس في تعزيز المشاركة في صنع القرار التنموي، مبينا أن تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي يرتكز على تحفيز النمو في المحافظات وتحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عائد تنموي يلمسه المواطنون في المحافظات.

وأضاف أن الحكومة أولت اهتمامها لإنجاز المشاريع الرأسمالية في المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة، حيث تم رصد 100 مليون دينار لموازنات المحافظات اللامركزية، وزيادة مخصصات دعم البلديات لتصل إلى 225 مليون دينار.

القطاع الصناعي

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، قال وزير المالية إن الحكومة تعمل على تمكين القطاع باعتباره محركا رئيسيا للنمو والتصدير والتشغيل، من خلال دعم وتطوير الصناعة وتخفيض كلف الإنتاج والطاقة وإقرار حوافز للصادرات، ودعم صناعات المستقبل والتقنيات المتقدمة.

وأضاف الشبلي، أن الحكومة قامت بإبرام وتحديث اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية لتعزيز التبادل التجاري وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأشار إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، لأهميته في جذب الاستثمارات والحصول على التمويل الدولي الميسر لتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة، ورفع تنافسية الصادرات الوطنية في النفاذ إلى الأسواق العالمية.