خبرني - أكد رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، أن قوة الدولة تُقاس بقدرة مؤسساتها على تحويل المسؤولية الدستورية إلى إنجازات يلمسها المواطن، مشدداً على أن مجلس النواب لا يبحث عن خلاف مع الحكومة، ولا يمنحها صكوك ثقة مفتوحة، وإنما يمارس دوره الدستوري في الرقابة والتشريع والدفاع عن مصالح الأردنيين.

وقال الخشمان، خلال كلمته باسم كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية في جلسة القراءة الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، إن استجابة الحكومة للمطالب النيابية، وفي مقدمتها زيادة الثلاثين ديناراً للموظفين والمتقاعدين المشمولين بالقرار، تمثل خطوة إيجابية تؤكد أن المطالب التي تُطرح تحت القبة يجب ألا تبقى حبيسة المحاضر والخطابات، بل أن تتحول إلى قرارات تنعكس على حياة المواطنين.

وشدد على أن «الحكومة لا تفقد هيبتها عندما تستجيب لمجلس النواب، بل تكتسب ثقة الناس، كما أن المجلس لا يستمد قوته من معارضة الحكومة لمجرد المعارضة، وإنما من قدرته على انتزاع النتائج لصالح المواطنين بالوسائل الدستورية».

وأضاف أن العلاقة بين السلطتين ليست ساحة لتسجيل النقاط السياسية، وإنما اختبار حقيقي لقدرة مؤسسات الدولة على تحمل مسؤولياتها، مؤكداً أن التعاون لا يعني التنازل عن الرقابة، وأن الإشادة بالقرار الصحيح لا تعني التغاضي عن التقصير أو التهاون في المحاسبة.

وفيما يتعلق بمشروع موازنة 2027، أكد الخشمان أن الموازنة لا يجوز أن تكون مجرد أرقام تتوازن على الورق، بل يجب أن تكون انعكاساً لأولويات الدولة واحتياجات المجتمع، وترجمة عملية لمضامين خطاب العرش السامي، خصوصاً في تحفيز الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتحقيق العدالة التنموية بين المحافظات.

وأشار إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح الموازنة لن يكون حجم المخصصات المعلنة، وإنما قدرتها على إحداث أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، مؤكداً أهمية التدقيق في واقعية التقديرات وكفاءة الإنفاق واستدامة المالية العامة.

وأعلن الخشمان تأييد كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية إحالة مشروع قانون الموازنة إلى اللجنة المالية المختصة، لإخضاعه لدراسة تفصيلية ومسؤولة، وصولاً إلى موقف نهائي يستند إلى الأرقام والحقائق والمصلحة الوطنية، بعيداً عن الأحكام المسبقة.

واختتم الخشمان بالتأكيد على أن «الشراكة بين السلطتين ليست تفويضاً للحكومة بلا مساءلة، ولا خصومةً معها بلا مبرر؛ فالتعاون طريق الإنجاز، والرقابة ضمانة الأداء، والمواطن وحده هو المعيار الذي تُقاس به جدوى القرارات والسياسات».