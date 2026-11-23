خبرني - قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، إن الحكومة بدأت تطوير حقل غاز الريشة ومراحل إنشاء خط الغاز الذي يربط الريشة بخط الغاز العربي، ليصل إلى محطات توليد الكهرباء والمناطق الصناعية والتنموية.

وأضاف حسان، خلال كلمة أمام مجلس النواب، أن المشروع سيُسهم في خفض الكلف وتعزيز أمن الطاقة، وتوفير ما يكفي من احتياجات قطاع الكهرباء، متوقعا اختيار الشركات التي يرسو عليها عطاء تنفيذ الخط في شهر نيسان 2027.

وفي إطار جهود الحكومة لخفض كلف الطاقة على الصناعات، قال حسان إن الحكومة أنجزت إنشاء محطات لتزويد الصناعات بالغاز الطبيعي وافتتاحها في جنوب العقبة والقويرة والقسطل والهاشمية.

وأضاف أن هذه المحطات ستسهم في تخفيض كلف الطاقة على الصناعات بنسب تتراوح بين 35% و60%، مشيرا إلى بدء العمل على إنشاء محطتين جديدتين في مدينة الروضة الصناعية في معان وأخرى في الموقر، ومن المقرر إنجازهما خلال العام المقبل.