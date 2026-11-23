خبرني - قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، إن الحكومة قامت برقمنة أكثر من 90% من الخدمات القابلة للرقمنة في القطاع العام.

وأضاف حسان، خلال كلمة أمام مجلس النواب، أن الحكومة أنجزت أكثر من مليون معاملة موقعة رقميا، ونحو 3.5 مليون هوية رقمية عبر تطبيق "سند"، بما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم إلكترونيا.

وأشار حسان إلى أن المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الذي يحظى بإشراف ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لعب خلال العامين الماضيين دورا محوريا في تسريع التحول الرقمي في المملكة، وترجمة الطموحات الوطنية إلى مبادرات عملية تسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودتها وكفاءتها.

وبين أن عدد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة ارتفع خلال عامين من 5 مراكز إلى 16 مركزا في مختلف المحافظات، بما يقرب الخدمات من المواطنين ويوفر عليهم الوقت والجهد والكلف.

ولفت إلى ارتفاع نسبة استجابة المؤسسات الحكومية والرسمية للمخرجات الرقابية الصادرة عن ديوان المحاسبة من 35% عام 2021 إلى 71% العام الماضي، وهي أعلى نسبة استجابة للمخرجات الرقابية على الإطلاق.

وأضاف أن الحكومة عملت على تعديل نظام إدارة الموارد البشرية وتطويره، بما يحسن الأداء ويضمن استمرارية العمل وجودة الخدمات الحكومية، ويراعي ظروف الموظفين ويحسن أوضاعهم المعيشية، كما أنشأت الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لتطوير قدرات الموظفين والقيادات بأعلى المعايير العالمية.