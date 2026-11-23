خبرني - قال وزير المالية، الاثنين، إن العجز الأولي للموازنة العامة سيتراجع في عام 2027 إلى ما نسبته 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 1.4% معاد تقديره لعام 2026.

وأضاف، خلال عرض مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027 أمام مجلس النواب، أن هذا التراجع مؤشر على نجاح مسار الإصلاح الهيكلي واستدامة المالية العامة.

وأشار إلى أن التراجع التدريجي في العجز الأولي من المتوقع أن يسهم في انخفاض تدريجي في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وصولا إلى ما دون 80%.

ألقى وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الاثنين، خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، مؤكدا حرص الحكومة على إعداد المشروع مبكرا، لإتاحة الوقت الكافي لمجلس النواب لمناقشته وإقراره قبل نهاية العام الحالي، وتمكين الحكومة من تنفيذ برامجها وخططها مع بداية العام المقبل.

وقال الشبلي إن مشروع قانون الموازنة جاء ترجمة لمضامين خطاب التكليف السامي للحكومة، الذي حدد المبادئ التي تستند إليها للوصول بالمسيرة الوطنية إلى الأهداف والغايات المنشودة.

وأضاف أن المشروع يترجم إرادة الحكومة لتعزيز المسار التنموي، باعتبار الموازنة العامة الإطار الذي تندرج في سياقه السياسات الحكومية والاستراتيجيات القطاعية، كما يمثل مناسبة لعرض السياسات المالية للحكومة في إطار التعاون والحوار البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتعزيز وإثراء خطط الحكومة للمرحلة المقبلة، ورفع مستوى أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الوطنية وتجاوز التحديات التي تمر بها المنطقة.

وأشار الشبلي إلى أن النقاش المثمر الذي شهده مجلس النواب بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وتقرير اللجنة المالية والاقتصادية، أسهما في توجيه الحكومة عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، مبينا أن الحكومة أولت عنايتها للتوصيات التي طرحها المجلس.

وأوضح أن الحكومة، استجابة لتوصيات مجلس النواب، ولجهودها في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين كأولوية تتقدم على جميع الأولويات، زادت رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا بمقدار 30 دينارا شهريا، كما زادت مخصصات الجهازين العسكري والأمني، بما ينسجم مع أهداف الحكومة بالحفاظ على الاستقرار المالي.

وبين أن مشروع الموازنة أولى أهمية خاصة للمحافظة على منظومة الحماية الاجتماعية واستمرار مختلف أنواع الدعم الذي تقدمه، إيمانا من الحكومة بأن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.