خبرني - أكد رئيس مجلس النواب الدكتور إبراهيم يوسف الطراونة أهمية أن تعكس الموازنة العامة الأولويات الوطنية، وأن تسهم في تحسين الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشددا على ممارسة المجلس صلاحياته الدستورية واستقلالية قراره.

وثمن الطراونة استجابة الحكومة لمطالب النواب بإقرار زيادة 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، اعتبارا من العام المقبل.

ودعا إلى استكمال المشاريع الوطنية الكبرى في قطاعات النقل والطاقة والسكك الحديدية، مطالبا الوزراء بالإصغاء إلى ملاحظات النواب واحتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

وتاليا نص كلمة الطراونة كاملة:

الزميلات والزملاء الكرام،

نقف أمام استحقاق دستوري في النظر في مشروع قانون الموازنة العامة، الذي جاء في موعده الدستوري عملا بأحكام المادة (112) من الدستور، مؤكدين هنا أهمية أن تكون الموازنة انعكاسا واقعيا للأولويات الوطنية، وأن تسهم في تحسين مستوى الخدمات، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.

وحيث نمر بمرحلة تتطلب منا جميعا أعلى درجات المسؤولية الوطنية، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات، وما تفرضه من تحديات تنعكس على اقتصادات الدول، فإن المجلس، وفي إطار الصلاحيات التي كفلها الدستور، يدرك بعين اليقين أن الأولوية للتعاون الذي يهدف إلى التكامل وتحقيق المصلحة الوطنية العليا، والمجلس صاحب الحق في اتخاذ القرار وفق إرادة أعضائه.

الزميلات والزملاء الأعزاء،

أقدر استجابة الحكومة لمطالب مجلس النواب بإقرار زيادة 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، اعتبارا من العام المقبل، وهي خطوة تعكس أهمية التعاون بين السلطتين، وضرورة أن تنعكس مطالب النواب واقعا وأثرا يلمسه المواطنون، فالنواب يمثلون إرادة الشعب، والمسؤولية اليوم تقتضي العمل على تحويل تطلعات المواطنين إلى قرارات تخفف عنهم الأعباء.

إن واحدة من الأولويات الوطنية اليوم تتجسد في ضرورة استكمال العمل والإنجاز في المشاريع الوطنية الكبرى، بعد أن جرى تدشين مشروع الناقل الوطني للمياه، ما يحتم العمل بذات النسق على مشاريع النقل والطاقة والسكك الحديدية، لما تمثله من استثمار استراتيجي في أمن الأردن ومستقبله، وترجمة للأولويات التي أكدها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي لدى افتتاح أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة.

في الختام، أطلب من الوزراء الإصغاء بمسؤولية إلى ملاحظات النواب والعمل على تدوينها بشكل مفصل، فهي تشكل تعبيرا عن احتياجات المواطنين وهمومهم في مختلف المحافظات.

إن غايتنا جميعا هي خدمة الأردن والأردنيين، والتعاون بين السلطتين هو تعاون تكاملي، تحكمه محددات الدستور، وتحفظه استقلالية كل سلطة واختصاصها، ويجمعنا معها هدف واحد هو مصلحة الأردن وشعبه العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.