خبرني - في إطار جهودهما المتواصلة للمساهمة في حماية البيئة البحرية وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة، نفّذت شركة زين الأردن -وللمرة السادسة- حملة لتنظيف جوف البحر الأحمر في خليج العقبة، بالتعاون مع شركة مشروع البحر للتوعية الخيرية “ProjectSea”، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، ودعم زين المستمر لجهود المبادرة في الحفاظ على البيئة البحرية.

وتمكّن المشاركون خلال هذه الحملة من استخراج نحو 52 كيلوغراماً من النفايات والمخلّفات العالقة في قاع البحر الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي ما تم استخراجه خلال 6 حملات ضمن هذه المبادرة إلى نحو 432 كيلوغراماً من النفايات، حيث تنوّعت المخلّفات التي تم استخراجها بين المواد البلاستيكية والمعدنية وبقايا أدوات الصيد وغيرها من الملوّثات التي تشكّل تهديداً للبيئة البحرية والتوازن البيئي في خليج العقبة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن برامج شركة زين في مجال الاستدامة البيئية، وحرصها على دعم الجهود الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة البحرية في خليج العقبة، باعتبارها جزءاً أساسياً من التنوع البيئي والثروة الطبيعية والسياحية التي تتميز بها المملكة، كما تعكس أهمية الشراكات مع المؤسسات والمبادرات المتخصصة في تعزيز العمل البيئي وتحقيق أثر إيجابي ومستدام، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها زين في كافة برامجها ومبادراتها، لا سيما الهدف السادس "المياه النظيفة والنظافة الصحية"، والهدف الرابع عشر "الحياة تحت الماء"، والهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

يُذكر أن شركة مشروع البحر للتوعية الخيرية “ProjectSea” نظّمت منذ تأسيها عام 2021 ما يقارب 65 حملة تنظيف لجوف البحر الأحمر، شارك فيها أكثر من 900 متطوع ومتطوعة من 68 جنسية، كما أسهمت ومنذ انطلاقها باستخراج أكثر من 750 ألف قطعة نفايات تجاوز وزنها 20 طن معظمها من من النفايات البلاستيكية، حيث تسعى الشركة إلى الإسهام في تقليل خطر النفايات البلاستيكية على البيئة البحرية والتي تحتاج لعقود لتتحلّل، بالإضافة إلى نشر الوعي حول مخاطر رمي النفايات على الشواطئ وفي البحر.