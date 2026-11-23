خبرني - شكّل فيلم "عودة الابن الضال" (1976)، الذي تعرضه لجنة السينما في شومان يوم غد الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بقاعة السينما في مقر المؤسسة بجبل عمّان، محطةً فارقةً جديدةً في مسيرة المخرج يوسف شاهين، إذ مزج فيه بين ألوان من الدراما والموسيقى والمواقف الرومانسية والرمزية، على خلفية التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تعايشت معها أجيال متعاقبة في المجتمع المصري المعاصر.

ومنذ المشاهد الأولى للفيلم، وظّف شاهين شخصية المهرّج، التي تظهر في بداية الفيلم وتنتهي به بوصفها شاهداً على تغيّر الظروف والأحوال السياسية السائدة في مصر. وبين البداية والنهاية، يتبيّن للمتلقي أنه أمام عمل سينمائي لافت في أطروحاته وتركيبته الدرامية الجريئة، المصحوبة باشتغال فريد وممتع على المستوى الأسلوبي، يصل إلى عين المشاهد عبر أطياف من التعبيرات اللونية والموسيقية والأدائية والبصرية، التي تبدو مجتمعةً في نسيج متناغم وواعٍ، أشبه بلوحة تشكيلية جذابة، رغم ما يكتنف مصائر شخصياته من أسى وحزن وصراعات وأحلام مجهضة.

ويستمد يوسف شاهين عنوان فيلمه من الموروث الديني، ليسرد حكاية الابن علي، الناشط في العمل السياسي، والعائد حديثاً إلى أسرته بعد أن أمضى سنوات طويلة في السجن. وقد تزامنت عودته مع الإعلان عن وفاة جمال عبد الناصر. وتتوالى الأحداث ضمن بناء درامي مثقل بالوقائع الصعبة داخل بيت الأسرة التي تضم والده ووالدته وشقيقه الأكبر، الضابط السابق، وابن شقيقه الشاب الراغب في دراسة علوم الفضاء خارج مصر. ويقيم أفراد الأسرة جميعاً في إحدى القرى، لكنهم يتنازعون على الأراضي والعقارات والحظائر والمعصرة التي يعمل فيها عمال في ظروف قاسية.

وكان الأخ الأكبر، طلبة، قد ورث هذه الممتلكات من زوجته، قبل أن تطالب شقيقتها بحصتها من الإرث. ويبلغ الفيلم ذروته في مشاهده الأخيرة، حين يقتل الأخ أخاه، كما تُقتل الأم ويُصاب الأب. ثم تختتم ماجدة الرومي أحداث الفيلم بأغنية تتناول القدر والمصير ووداع الماضي بأحلامه، في توق إلى مستقبل أفضل. ويستند ذلك كله إلى سيناريو محكم الحبكة، مفعم باستلهام الأحداث الواقعية، كما ينهض على مخيلة خصبة شارك في كتابته رسام الكاريكاتير والشاعر وكاتب الأغاني صلاح جاهين.

وتنطوي أحداث الفيلم على أفكار جريئة مستمدة من صميم الحياة المصرية، إذ يعمد أحد أفراد الأسرة إلى استثمار ظروف حرب الاستنزاف لخدمة مصالحه وطموحاته، من خلال إبرام صفقة لتوريد بعض الاحتياجات واللوازم إلى إحدى المؤسسات الحيوية، ثم يستغل فترة الانفتاح الاقتصادي باستيراد آلات جديدة للمعصرة على حساب عدد كبير من العمال.

وقد أحاط المخرج هذه التحولات بحرفية نادرة في السينما المصرية، عندما قدّمها في قالب متماسك من الاستعراضات الغنائية الواضحة في دلالاتها وخطابها، وصوّرها بإيقاع سريع وانتقالات سلسة بين المشاهد. وتبدو أحلام شخصيات الفيلم وهواجسها وتناقضاتها في حالة حراك دائم، تسعى من خلالها إلى تحقيق رغباتها ونزعاتها المدمرة، وكأنها تشكل تهديداً للمجتمع بأسره.

ومما يلفت الانتباه في الفيلم إسناد يوسف شاهين أدواراً رئيسة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة التي نجحت في تجاربها الأولى أمام الكاميرا السينمائية، مثل ماجدة الرومي وأحمد محرز وهشام سليم، إلى جانب أسماء راسخة مثل شكري سرحان ومحمود المليجي وهدى سلطان وسهير المرشدي وعلي الشريف.

ولعل أبرز ما يميز الفيلم ذلك الحضور الحيوي والقوي للصورة، من خلال تكويناتها المتناغمة، وتصميم حركات الكاميرا، وتدرجات الضوء والظل، وحسن اختيار اللقطات، وتقديم الأغاني والرقصات بفضل جهود مدير التصوير عبد العزيز فهمي. وبهذه العناصر مجتمعة، غدا "عودة الابن الضال" شهادةً سمعيةً بصريةً على نهاية مرحلة وبداية أخرى في آن واحد.