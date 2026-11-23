خبرني - نظّمت كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمّان الأهلية، أول أمس، حملة تطوعية لقطاف الزيتون ، بمشاركة واسعة من طلبة الجامعة من مختلف الجنسيات، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية ،وبإستضافة ممثلين من الملحقية الثقافية السعودية، في أجواء عكست روح التآخي والتعاون والتنوع الثقافي التي تحرص الجامعة على تعزيزهما في بيئتها الأكاديمية.

وتضمنت الحملة مشاركة الطلبة في تجربة عملية للتعرّف على مراحل قطاف ثمار الزيتون، وصولاً إلى عملية العصر واستخراج الزيت، بما أتاح لهم فرصة معايشة أجواء الموسم الزراعي والتعرّف عن قرب على الممارسات الزراعية التقليدية، وأهمية شجرة الزيتون باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية والتراث الأردني.

كما أسهمت الفعالية في تعزيز وعي المشاركين بأهمية القطاع الزراعي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب ترسيخ القيم المرتبطة بالمحافظة على الموروث الزراعي والثقافي، وتعزيز روح العمل الجماعي والتطوع والتفاعل الإيجابي مع المجتمع المحلي.

من جانبه، أكد عميد كلية التكنولوجيا الزراعية، الأستاذ الدكتور سعيد محمد أبو رمان، أن تنظيم هذه الحملة يأتي انسجاماً مع توجهات الجامعة الرامية إلى صقل شخصية الطلبة وتنمية حس المسؤولية الوطنية والمجتمعية لديهم، وتعزيز دورهم شركاء فاعلين في خدمة المجتمع.

وأضاف أن هذه المبادرات تشكل جزءاً من الأهداف التعليمية للجامعة، التي تسعى إلى الدمج بين المعرفة النظرية والتجربة العملية، بما يتيح للطلبة اكتساب خبرات واقعية وتوسيع مداركهم المعرفية ، وامتلاك المهارات والقيم اللازمة للمشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية الوطنية، والاعتزاز بالتراث الزراعي والثقافي للمملكة.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة المبادرات والأنشطة المجتمعية التي تنفذها الجامعة ، تأكيداً لدورها في تعزيز الشراكة مع المجتمع، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء والعمل التطوعي.