خبرني - قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، إن الحكومة ستبدأ خلال الأشهر المقبلة بطرح عطاءات تنفيذ مشاريع المرحلة الأولى من مدينة عمرة، بمكونات أساسية متنوعة.

وأضاف حسان، خلال كلمة أمام مجلس النواب، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى في قطاعات المياه والنقل والطاقة، إلى جانب مشاريع مدينة عمرة، بما يسهم في تعزيز مستقبل الأردن وتوسيع القدرة على النمو والإنتاج.

وأوضح أن تمويل هذه المشاريع يرتكز على جلب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مساهمة من الموازنة العامة والحوافز، بهدف تركيز الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والنقل والمياه.

وأشار إلى أن المشاريع التي يجري تنفيذها سيكون لها أثر على فرص العمل المستحدثة خلال مراحل التنفيذ وبعدها.