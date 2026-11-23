خبرني - لنتخيل معا.. امرأة تعاني من هبات حرارية شديدة أو أرق وإرهاق وصعوبة في التركيز بسبب سن اليأس، فتجد نفسها غير قادرة على مواصلة يوم عملها بصورة طبيعية! هذا السيناريو دفع إسبانيا إلى اتخاذ خطوة جديدة تعيد تسليط الضوء على صحة المرأة وحقوقها في بيئة العمل.

فابتداء من 1 ديسمبر/كانون الأول 2026، ستبدأ إسبانيا تطبيق إجازة مرضية مدفوعة الأجر للنساء اللواتي يعانين أعراضا صحية معيقة مرتبطة بسن اليأس، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والاعتراف بالتأثيرات الصحية لهذه المرحلة.

وبموجب القرار، لن يكون بلوغ سن اليأس وحده كافيا للحصول على الإجازة، بل يتعين على المرأة الخضوع لتقييم طبي يثبت وجود اضطرابات صحية مرتبطة بهذه المرحلة تمنعها مؤقتا من أداء عملها، مثل الهبات الحرارية الشديدة واضطرابات النوم والتعب وصعوبات التركيز.

وتتميز الإجازة الجديدة بأن التعويض يبدأ من اليوم الثاني، إذ تتحمل جهة العمل أجر اليوم الأول، ثم يصرف الضمان الاجتماعي 60% من الأجر الأساسي خلال الأيام العشرين الأولى، وترتفع النسبة إلى 75% ابتداء من اليوم الحادي والعشرين.

كما لن يشترط أن تكون المرأة قد دفعت اشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة 180 يوما خلال السنوات الخمس السابقة للاستفادة منها.

ويأتي القرار امتدادا لخطوة إسبانيا عام 2023، عندما أقرت إجازة مرضية مدفوعة للنساء اللواتي يعانين آلاما شديدة ومعيقة خلال الدورة الشهرية، لتصبح بذلك من الدول الأوروبية التي تتبنى إجراءات خاصة لحماية صحة المرأة في مكان العمل.