خبرني - بعد استيلاء صنعاء على عتاد جيش كامل لسنوات.. سجال سعودي إماراتي متبادل بشأن مصدر ترسانة الأسلحة

أثارت المشاهد التي نشرتها صنعاء، لعتاد عسكري قالت إنها استولت عليه من معسكرات الساحل الغربي في سبتمبر الماضي، سجالاً واسعاً بين مغردين وإعلاميين سعوديين وإماراتيين، تبادلوا خلاله الاتهامات بشأن الجهة المسؤولة عن وصول تلك الأسلحة إلى قوات صنعاء.

واتهم مغردون إماراتيون السعودية بالتسبب في سقوط كميات كبيرة من الأسلحة والآليات في أيدي قوات صنعاء، معتبرين أن تركها داخل المعسكرات جعل الرياض، بحسب وصفهم، مصدراً لتسليح صنعاء.

وفي هذا السياق، أعاد الإعلامي الإماراتي هاني مسهور نشر مقطع الفيديو، وعلّق ساخراً: «الآن من يدعم الحgثيين بالسلاح.. إيــ. ــران أم المكسيك؟»، في تلميح اعتبره متابعون موجهاً إلى السعودية.

كما ربط مغردون إماراتيون سقوط المخا ومناطق أخرى في جنوب اليمن بخروج القوات الإماراتية من التحالف، محمّلين الرياض مسؤولية تلك التطورات.

في المقابل، حمّل مغردون سعوديون الإمارات مسؤولية الترسانة العسكرية التي ظهرت في التسجيل، وقالوا إنها تعود لقوات طارق صالح التي تتولى أبوظبي تمويلها وتسليحها في الساحل الغربي.

وزعم ناشطون سعوديون أن بعض اللقطات تُظهر صناديق ذخائر تحمل عبارة «القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية – أبوظبي»، مع الإشارة إلى عقد توريد يعود لعام 2018، معتبرين ذلك دليلاً على مصدر العتاد.