ضاع العراق ، وتم تدميره ، ولم يعد دولة بالمطلق ، فسيادته منزوعة ، وجيشه تم حلّه ، ولم يعد دولة ، فكل مؤسساته تم تدميرها ، وثرواته تم نهبها ، وعلمائه تم إغتيالهم ، بالتنسيق بين امريكا ، والكيان الصهيوني ، وإيران ، حيث تم إغتيال ( ٣،٨٥٠ ) عالِم عراقي .

وتقاسمت أمريكا وإيران السيطرة على العراق ومقدراته . وتفننت إيران في التغلغل بكافة مفاصل العراق . فشكلت حوالي ( ٧٠ ) فصيلاً طائفياً متعصباً ، بإشراف وقيادة مباشرة من الحرس الثوري الإيراني ، وبقيادات عراقية ضعيفة تابعة وعميلة الى إيران . وتم تدريب وشحن مكونات كافة الفصائل بالإنتماء الى إيران ، إضافة الى الشحن الطائفي البغيض ، واقنعوهم ان العراق العظيم لم يكن يوماً عربياً ، بل فارسياً .

وبدأ نهب منظم لثروات ، وقدرات العراق واهمها النفط . هذا عدا عن مئات مليارات الدولارات التي كانت تحولها القيادات العراقية العميلة لإيران . كما تم تعيين مندوب فارسي في كل الوزارات والدوائر ليشرف ويوجه عمليات الإنفاق والعطاءات . حيث كانت الأوامر تقضي بعدم شراء اية مشتريات من أية جهة ما دام يمكن توفيرها من إيران .

كما كانت تُحال عطاءات لتجديد وتطوير البنية التحتية للخدمات مثل الكهرباء والمياة وغيرها ، وكانت تُحال عطاءات بعشرات المليارات على تلك المشاريع ، وكانت تُنهب قيمة تلك المشاريع دون تنفيذ .

وكان كافة المسؤولين العراقيين كباراً وصغاراً يأتمرون بأمر المستشارين الإيرانيين في إدارة شؤون العراق .

وبتولي رئيس الوزراء الحالي السيد / علي الزيدي ، بدأت تتكشف الكوارث الكبرى ، حيث ظهرت آليات غريبة لنهب نفط العراق . وأصبحنا نسمع ب (( جرف الصخر )) في محافظة بابل ، وكيفية نهب نفط العراق من تلك المنطقة التي لا تبعد سوى ( ١٨٠ ) كم عن الحدود مع إيران .

تسيطر كتائب حزب الله العراقي الموالي الى إيران على منطقة جرف الصخر . وتم بناء منشآت نفطية لتهريب النفط العراقي الى إيران وأفغانستان . حيث توجد أنابيب ضخمة لتهريب النفط ، إضافة الى وجود مصافٍ صغيرة متعددة ، وخزانات ، ومواقع يتم استخدامها لسحب النفط الخام بأنابيب وتخزينه وتهريبه الى إيران . كما تبين ان إيران تقوم بخلط النفط العراقي المهرب بالنفط الإيراني وبيعه في الأسواق العالمية .

ولحسن الحظ ان رئيس وزراء العراق الحالي قرر السيطرة على منطقة جرف الصخر وفرض السيادة العراقية عليها . لكن ذلك القرار لم يكن سهلاً أبداً ، لأنه كان يُخشى ان يؤدي الى إقتتال العراقيين ببعضهم ، ويسفك الدم العراقي بأيادٍ عراقية ، وهذه جريمة لا تغتفر .

كتائب حزب الله العراقي هي ذراع إيران الضاربة والمسيطرة في جرف الصخر تحديداً . وتكمن قوتها في مزيج من الغطاء القانوني الرسمي داخل الدولة العراقية ، والتسليح المتطور ، والإرتباط الأيديولوجي واللوجستي المباشر مع إيران . بينما يتركز إنتشار كتائب حزب الله العراقي الجغرافي في مناطق استراتيجية تربط العاصمة بغداد بالحدود السورية والمحافظات الجنوبية .

تعمل كتائب حزب الله العراقي كجزء رسمي من هيئة الحشد الشعبي ، عبر الألوية (( ٤٥ / ٤٦ / ٤٧ )) ، مما يمنحها تمويلاً حكومياً وشرعية قانونية ، مع احتفاظها باستقلالية قرارها الميداني . كما تعد الكتائب الفصيل الأكثر نفوذاً داخل الحشد الشعبي ، وتتمتع بتأثير واسع في مديريات رئيسية مثل : الأمن ، والإستخبارات ، وهندسة الصواريخ . وتمتلك الكتائب ترسانة متطورة تشمل الطائرات المسيرة ، والصواريخ الموجهة ، والأسلحة المضادة للدروع . وتعتمد الكتائب بنية سرية وعقائدية صارمة ، تمنحها إنضباطاً عالياً ، مقارنة بالفصائل الأخرى . كما تحظى بدعم مالي وتدريبي مباشر من فيلق القدس الإيراني ، كما تمتلك ذراعاً سياسية ممثلة في البرلمان العراقي عبر حركة حقوق . وتسيطر على معابر ومناطق استراتيجية في غرب الأنبار ( مثل القائم ) ، وشمال غرب نينوى ، مما يؤمن خطوط الإمداد (( والتواصل الإقليمي )) . وتمتلك مقرات رئيسية ، ومكاتب تنظيمية في بغداد ، بالإضافة الى قواعد شعبية ، ونقاط تجنيد واسعة في مدن الجنوب العراقي .

أسهبت في التعريف بكتائب حزب الله العراقي حتى يتبين للقراء الكرام قوة وخطورة هذه الكتائب ، ولتوضيح خطورة دخول القوات العراقية الى منطقة جرف الصخر ، وللتأكيد على انه إنجاز كبير .

زار المسؤول الإيراني / إسماعيل قاآني ، وهو قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ، الذي تولى منصبه بعد مقتل / قاسم سليماني ، لإحتواء الوضع المتوتر بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله العراقي ، ولإبقاء الوضع على ما هو عليه ، ليستمر نهب النفط العراقي من قبل أذرع إيران وعملائها في العراق . لكن الزيارة لم تُفلح ، ولم تنجح ، وتضاربت الأنباء حول لقاء الزيدي مع قاآني ، حيث أكدت بعض المصادر ان اللقاء قد تم ، ونفت مصادر أخرى ذلك .

أصر رئيس وزراء العراق على موقفه ، مؤكداً ان الجيش العراقي سيدخل جرف الصخر تحت اي ظرف ، ومهما كان الثمن ، وفعلاً فعل ، ودخل الجيش العراقي جرف الصخر الذي لم يتمكن من دخوله منذ عام ٢٠١٤ ، اي قبل ( ١٢ ) عاماً .

فرحت كثيراً ، واستبشرت خيراً بدخول الجيش العراقي الى أحد أوكار إيران في العراق . رغم وجود أوكار عديدة زرعتها إيران في جسد العراق لنهب ثرواته ، وتعزيز سيطرتها واحتلالها للعراق العظيم ، والإنتقاص من سيادة العراق وكرامته .

كتائب حزب الله العراقي هي ليست كتائب ، أبداً ، هي جيش إيراني مجحفل ، ومشحون بعقيدة عنوانها التعصب وعدم الإيمان بعروبة العراق . الكتائب كانت جيش دولة داخل دولة يأتمر بأمر إيران عدو العراق والعرب .

تصوروا ان منطقة جرف الصخر كانت منطقة محظورة يُمنع دخولها ، حتى رئيس الوزراء العراقي ممنوع من دخولها . وذلك حتى لا تكتشف الجرائم والمخالفات التي كانت ترتكب فيها ، فمثلاً : كان يوجد فيها (( مطبعة إيرانية لطباعة الدينار العراقي )) ، ويتم شراء كافة الكميات الموجودة من الدولار الأمريكي ويرسلونه الى إيران . كما يتم فيها تخزين كميات كبيرة من الأسلحة .

السيطرة على جرف الصخر من قبل الجيش العراقي أعطتنا أملاً ، ولو بسيطاً بإمكانية إنفكاك العراق من مخالب إيران . وكلنا أمل بأن تستمر الحكومة العراقية الحالية في نهجها الحالي الذي إطاره ومحوره الإبتعاد عن إيران ، وتحرير العراق ، وإعادته الى حضنه العربي .

دخول جرف الصخر ، أول نصر على الفرس وإندحارهم . وأول شمعة تضاء في نفق العراق المدلهم الذي تسبب به الفرس .

دخول جرف الصخر بداية إنعتاق العراق العظيم من نير الفرس اللئيم . دخول جرف الصخر باذن الله سيكون البداية لنهاية سيطرة إيران على العراق .