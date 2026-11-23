أشكر خبراء وعلماء التواصل الاجتماعي، ولعل من الصعب أن يخرج من عمق فكري عنوانٌ بهذا الحجم من العفوية! وكيف ذلك؟

فجر الأحد، إلى الحبيبة عمّان. الحلاق ينهي عمله عند الثامنة صباحًا، ومن التاسعة تبدأ اللقاءات والاتصالات والاجتماعات، ومواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة؛ لجان المجلس، الموازنة، الكتل الطلابية في الجامعات، واتصالات وواجبات اجتماعية خلال فترة السفر.

لقاء فريق التواصل الاجتماعي، وهنا تأتي الصفعة إلى رأسي:

«حاضرب بالمليان»!

أحد عمالقة التواصل الاجتماعي يطلب مني استئناف الجولات الميدانية السياحية والعودة إليها فورًا!

يا ساتر! لماذا هذا الطلب العاجل؟ وربما الأمر يستدعي أن يكون الطلب كبيرًا، وأن يكون الخبر أو المعلومة «عاجل ومكتوم»!

حسنًا، ولماذا الآن؟ ولماذا بهذه السرعة، وفور وصولي إلى أرض الوطن الحبيب؟

وما قصة «حاضرب بالمليان»؟

كنا نتابع فيلمًا مصريًا شيقًا لوحش الشاشة الراحل فريد شوقي، وكان هناك خيار آخر عندما يهدد شخص بإشهار السلاح؛ أن يكون هناك خيار «الضرب بالفارغ» أو «الفاضي»، لأن الضرب بالسلاح، وحسب المفهوم الأردني، يكون دائمًا بالمليان، أي قدح الزناد!

فما هذا الطلب، أو البرقية العاجلة، للعودة إلى الزيارات الميدانية السياحية؟!

وأن يقول أحد كبار الخبراء:

سيدي، تخيّل!

المشاهدات على الاكل ملايين

فأجبته: مش فاهم يا رجل!

قال لي: سيدي، زيادة ضانا، تذكرها؟

فأجبته بالتأكيد كانت قبل شهرين، وكان مقررًا بعدها طبقة فحل وأم قيس يوم الجمعة المشؤوم. وبعد نصف ساعة من انهاء الزيارة لأم قيس ، وخلال عودتي بالطريق إلى عمّان، سمعت ما حدث في حمود، وتوجهت مباشرة ألى الكرك للوقوف على الحادث الإرهابي البشع والأليم. وتشرفنا بالسلام والحديث مع جلالة سيدنا في مستشفى الكرك العسكري في إحدى غرف المصابين، وكان الجميع يعكس على وجهة شعار الصدمة والغضب الكبير .

ولذلك، تم تأجيل زيارة الكرك للقلعة وأضرحة الصحابة رضوان الله عليهم.

وبالعودة إلى كبير مستشاري التواصل الاجتماعي وفريقه، وهم يهزون رؤوسهم موافقين، عندما قال لي:

أتعلم سيدي أننا بثينا ثلاثة فيديوهات خلال زيارة ضانا اثنان منها كانت مشاهداتهما 300 و350 ألف مشاهدة، أما فيديو قلي البيض والفطور الفلاحي فقد تجاوز الثلاثة ملايين مشاهدة!

فأجبتهم: حسنًا، سوف نستأنف قريبًا الجولات.

لكنني لم أخبرهم بما شعرت به في داخلي.

وبعدها قررت أن أكتب هذا المقال، وأن يكون عنوانه

على الطبخ ملايين، وعلى النفخ ولا فلس!

وهنا، لا بد أن نتوقف قليلًا، ليس عند ملايين المشاهدات، بل عند ملايين الفرص التي يمكن أن نصنعها، وعند الفرق بين من يستهلك الفكرة ومن ينتجها، وبين من يكتفي بالنفخ في الكلام، ومن ينزل إلى الميدان ليطبخ ويصنع ويزرع ويستثمر ويعمل.

السياحة ليست مجرد فيديو، وليست مجرد صورة جميلة أو وجبة أو مشهد عابر؛ السياحة قطاع اقتصادي متكامل، قادر على تحريك المجتمعات المحلية، وإيجاد فرص العمل، وتعزيز الاستثمار، وربط المحافظات والقرى بمسارات الإنتاج والخدمات.

نحن بحاجة إلى الانتقال من اقتصاد الجيو-استهلاك إلى اقتصاد الإنتاج، ومن ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة العمل، ومن استعراض الفرص إلى صناعة الفرص، ومن التنظير إلى الميدان.

فالملايين التي نريدها ليست فقط ملايين المشاهدات، بل ملايين الدنانير من الاستثمار، وملايين فرص العمل، وملايين المنتجات التي تحمل هوية الأردن وتصل إلى الأسواق، وملايين الزوار الذين يأتون إلى بلدنا ويكتشفون كنوزه، وملايين الأفكار التي تتحول إلى مشاريع حقيقية.

أما النفخ، فلا يصنع اقتصادًا، ولا يبني دولة، ولا يخلق فرص عمل.

على الطبخ ملايين، وعلى النفخ ولا فلس!

ولعلها تختصر الكثير من واقعنا؛ فالأردن لا ينقصه الكلام، ولا الأفكار، ولا الخبراء، ولا التنظير. الأردن بحاجة إلى تحويل كل ذلك إلى عمل، وإنتاج، وإنجاز، وقيمة مضافة.

من الميدان نبدأ، وبالإنتاج نتقدم، وبالعمل نبني الأردن الذي نريد.