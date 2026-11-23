خبرني - قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، إن الحكومة سددت منذ تشكيلها مليارا و300 مليون دينار من المتأخرات التي ورثتها عن سنوات سابقة، والتي لم تكن مدرجة ضمن المديونية، وتتحملها الحكومة اليوم، واستفادت منها قطاعات اقتصادية مختلفة.

وأضاف حسان خلال كلمة في جلسة مجلس النواب بعد عامين من تقديم البيان الوزاري للحكومة، أن الحكومة تدرك تماما أهمية معالجة عبء المديونية في الموازنة، الذي تفاقم خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، في ظل مواجهة الأردن أصعب الأزمات في المنطقة.



وأوضح أن الحكومة تعمل على معالجة هذا العبء من خلال توسعة الاقتصاد وزيادة نموه، وخفض نسب العجز تدريجيا، عبر خفض النفقات الجارية ورفع الإنتاجية وخفض كلف خدمة المديونية.

وأشار حسان إلى حرص الحكومة على تقديم الموازنة في وقت مبكر مجددا، عملا بالنهج الذي مضت عليه منذ تشكيلها، بما يتيح المباشرة بتنفيذ المشاريع الرأسمالية والتنموية مع بداية العام ودون تأخير.

وأكد أن مسؤولية الحكومة لا تنتهي عند إقرار الموازنة، بل تمتد إلى ضمان حسن تنفيذها والالتزام ببرامجها الزمنية.