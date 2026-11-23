خبرني - توفي مصمم المجوهرات الإيطالي الشهير باولو بولجاري عن عمر ناهز 89 عاما بعد مسيرة حافلة ساعد خلالها في تحويل شركة عائلته إلى ​قوة عالمية في مجال المنتجات الفاخرة التي يقتنيها أثرياء منهم نجوم سينما ‌وأفراد عائلات مالكة.

ونقلت عدة وكالات أنباء خبر وفاته أمس السبت عن بيان صدر عن عائلته، وهو ما أكدته شركة بولجاري التي صارت جزءا من مجموعة إل.في.إم.إتش الفرنسية.



ولد بولجاري في روما عام 1937، وهو حفيد ​سوتيريوس فولجاريس الذي كان صائغ فضة يوناني من منطقة إيبيروس غادر اليونان واستقر ​في إيطاليا قبل أن يؤسس ما صار لاحقا دار مجوهرات بولجاري في ⁠أواخر القرن التاسع عشر.



واكتسب باولو، الذي انضم إلى شركة العائلة في 1960 بعد أن ​درس القانون في البداية، سمعة بوصفه أحد أبرز الخبراء في مجال الأحجار الكريمة.

ومن خلال العمل ​جنبا إلى جنب مع شقيقه نيكولا، ثم مع ابن أخته فرانشيسكو تراباني لاحقا، ساعد في تحويل دار المجوهرات الشهيرة إلى مجموعة عالمية متخصصة في المنتجات الفاخرة.

* حضور عالمي للعلامة الفاخرة

توسعت العلامة الفاخرة للشركة من ​جذورها في مجال المجوهرات إلى الساعات والعطور والإكسسوارات والفنادق، مع افتتاح متاجر في عواصم ​عالمية كبرى مثل نيويورك وباريس وجنيف.

وبصفته رئيس مجلس إدارة الشركة منذ 1984، أشرف على نموها على مدى ‌عقود ⁠مستندة إلى استخدامها الجريء للأحجار الكريمة الملونة والطابع الإيطالي المميز.



وصارت تصاميم بولجاري مفضلة لدى مشاهير منهم إليزابيث تايلور وريتشارد بيرتون وصوفيا لورين وأودري هيبورن، ونجوم أحدث عهدا مثل نيكول كيدمان وأنجلينا جولي.

وعلى الرغم من ارتباطه بالثراء والبريق، نعاه أصدقاؤه وزملاؤه بوصفه رجلا محافظا كان ​لا يزال يستمتع بخدمة ​الزبائن في متجر ⁠الشركة التاريخي في فيا كوندوتي حيث كان يقدم نفسه أحيانا ببساطة على أنه بائع.

ووفقا لوسائل إعلام إيطالية، ظل حتى وقت قريب يرسم ​تصاميم للمجوهرات.

وباعت عائلة بولجاري السيطرة على شركتها المدرجة في بورصة ميلانو ​إلى مجموعة ⁠إل.في.إم.إتش الفرنسية للمنتجات الفاخرة في 2011، في صفقة بلغت قيمتها نحو خمسة مليارات دولار منهية سيطرة العائلة التي استمرت لما زاد على 100 عام. ووصف باولو لاحقا القرار بأنه مؤلم لكنه ⁠ضروري لضمان ​مستقبل الشركة وحماية الآلاف من موظفيها.

وقال برنار أرنو ​الرئيس التنفيذي لإل.في.إم.إتش برنار أمس السبت إن باولو لعب طوال حياته دورا محوريا في نجاح علامة بولجاري، مع الحفاظ ​على روحها الإيطالية وتجسيدها للتراث الإيطالي العريق.