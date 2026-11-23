خبرني - استقال وزير التعليم الكوري الجنوبي تشوي كيو جين، الأحد 22 تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما أثارت تغييرات متأخرة لمنع الغش بالذكاء الاصطناعي ارتباكاً قبيل امتحان القبول الجامعي. وبحسب وكالة يونهاب وشبكة «إس بي إس»، قبل الرئيس استقالته، بعدما أقرّ بمسؤوليته عن ضعف الاستعداد والإرباك الذي طال الطلاب والمعلمين. وشملت التدابير تغطية أزرار الملابس لمنع إخفاء كاميرات، وإرسال تنبيهات طارئة لكشف الهواتف التي لم تُسلَّم للمراقبين. وجاء التشديد عقب اعتراف متصدر امتحان منفصل للمحاسبة الضريبية بالغش باستخدام كاميرا والذكاء الاصطناعي؛ ولا يعني ذلك ثبوت استخدامه في جميع مخالفات امتحان القبول الجامعي.