تخيل امرأة في الخمسين تدخل محل صاغة في وسط البلد، وتضع على القماش الأخضر ليرة رشادي، وتسكت. اشترتها في كانون الثاني لخطوبة ابنتها، وحملتها في حقيبتها عشرة أشهر كما تحمل أم ولدا نائما.

الليرة تحمل اسم سلطان عثماني مات قبل أكثر من مئة عام، وما زالت توزن في عمان على ميزان له غطاء زجاجي. وضعها الصائغ في الكفة وأغلق الغطاء، وقال رقما لم يكن على اللوحة، «هذا سعر الشراء يا خالة، غير الذي فوق رأسي».

فوق رأسه لوحة حمراء ترتجف عند 72.5 دينارا لغرام عيار 21 في نشرة الجمعة. في كانون الثاني تجاوز الغرام 105 دنانير، فنزل نحو ثلث ثمنه ولم ينقص منه غرام واحد. وبين سعر اللوحة وسعر الكفة نحو ثلاثة دنانير في كل غرام بحسب النشرات المحلية، تذهب من جيبها قبل أن يتحرك السعر شعرة.

لا تقول اللوحة شيئا من هذا. رقم أحمر واحد، وصمت يحيط به كما يحيط الماء بحجر. ومن هبط ثلثه لا يكفيه أن يصعد ثلثا ليعود، فالقاعدة صارت أصغر. من نزل من ثلاثين إلى عشرين يلزمه عشرة، أي نصف ما بقي. حسبة يعرفها الصائغ ولا تعلق على أي جدار.

المثل يقول إن الجمل إذا وقع كثرت سكاكينه، وقد وقع الذهب هذا الخريف. الأونصة نزلت عن قمتها في كانون الثاني أكثر من الثلث، وخسر المعدن في أسبوع واحد نحو 9 بالمئة، أسوأ أسبوع منذ ثمانية أشهر.

الدولار يقوى، والأسواق تسعر رفعا للفائدة الأمريكية في كانون الأول، والذهب لا يدفع فائدة فيصير الاحتفاظ به أغلى من أمس. وارتد اليوم نحو اثنين بالمئة حين خفت رهانات الرفع قليلا، وهذا لا يضمن أن قاع الجمعة هو القاع.

السكاكين وصلت قبل أن يستقر الجمل على الأرض! أسرعها لسان الناصحين. في أيار 2025 قال نقيب الصاغة إن معظم الناس امتنعوا عن بيع مدخراتهم ظنا منهم أن السعر لن يتوقف عن الصعود. كان كل قريب يومها مستشارا ماليا بالمجان يقسم أن الذهب لا يصدأ، وهو اليوم يعود بجملة تقطع أكثر من أي سكين، قلنا لكم من الأول! فلا تسأل ناصحا عن رأيه، اسأله كم غراما اشترى ومتى.

السكين الثانية تعمل بصمت. في أسابيع كهذه يبيع الناس ما يباع بسرعة لا ما يريدون بيعه، ومن اقترض ليشتري يبيع، فيهبط السعر بيد من لم يرد له أن يهبط.

أما الجمل الكبير فلا يشعر بشيء. بلغ ذهب المركزي الأردني قرابة 10.7 مليار دولار في نهاية أيلول، رقما قياسيا صفقت له العناوين. ثم نزل السعر، فنقصت القيمة على الورق بنحو مليار ونصف بحسبة تقريبية، وبقي الوزن في الخزنة. من لا يبيع لا يحقق خسارة، وللمركزي أفق يقاس بالسنوات الطويلة، لا قسط جامعة ينتظره غدا ولا فاتورة مستشفى.

المصارف المركزية في العالم تفكر بالطريقة نفسها. اشترت 321 طنا في الربع الثالث، بزيادة 42 بالمئة عن الربع نفسه من العام الماضي، بحسب مجلس الذهب العالمي، وهبط الطلب على الحلي إلى أضعف ربع ثالث في سجلاته. المصارف تشتري في الهدوء، والأسر تشتري حين يعلو الضجيج.

في البيت الواحد ذهبان. ذهب تلبسه العروس فلا يسأل أحد عن سعره، وذهب في الخزانة ينتظر يوما أسود فيسأله الجميع. الذهب لا يصدأ، يقولون، وهذا صحيح كيميائيا. الذي يصدأ هو الثمن!

فكرة بسيطة لا تحتاج إلى قانون، فاتورة يكتب فيها الصائغ سعر البيع وسعر الشراء والمصنعية والدمغة، وسطرا يجيب عن سؤال واحد، بكم تشتري مني هذه القطعة لو عدت غدا؟ الجواب هو السعر الحقيقي، واللوحة وعد!

لو علقت المحال السعرين بخط واحد وحجم واحد لخف كثير من الجدل في هذا السوق. من يربح من الفجوة بينهما لن يفرح بذلك، وله عذره.

فكرة أبعد من الفاتورة، تكتب الشبكة بالغرامات لا بالدنانير. حين تتفق العائلتان على وزن معلوم لا يبقى بعد شهرين من يقول اشترينا بأغلى، فالسعر يتحرك والغرام يبقى. ولكل قطعة تاريخ حاجة يكتب عليها كما يكتب تاريخ الصلاحية على علبة اللبن، فليرة لخطوبة بعد سنتين تحتمل الانتظار، وليرة سيذهب ثمنها لقسط في آذار سيولة في ثوب ذهب.

لا دعوة في هذه السطور إلى شراء ولا إلى بيع، فلا أحد يعرف أين القاع. بعد قمة 2011 احتاج المعدن إلى سنوات طويلة ليعود إلى مستواها. وما لم يظهر رقم أردني حديث يقول كم أسرة تبيع هذا الشتاء مضطرة وكم تبيع اختيارا، أرجح أن تبقى الفاتورة أصدق من النبوءة. وما يرجح الشتاء قرار الفائدة الأمريكية في كانون الأول، فإن رفعت طال الضغط، وإن تردد المركزي الأمريكي تنفس المعدن.

خرجت المرأة كما دخلت، صامتة. لفت الليرة بمنديل أبيض وأعادتها إلى الحقيبة، وبقي الرقم الأحمر يرتجف فوق رأس الصائغ.

نزل الذهب كله ذلك الأسبوع، ولم يثبت على سعره إلا سكوتها!

