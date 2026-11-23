خبرني - قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، إن الحكومة بدأت نهجها منذ تشكيلها بالارتكاز على مسارات التحديث الثلاثة، السياسية والاقتصادية والإدارية، التي ترسم مستقبل الأردن للأجيال القادمة، مؤكدا أنها مشروع لمستقبل الدولة الأردنية وليست فقط مشروع حكومة.

وأضاف حسان، خلال كلمة أمام مجلس النواب، أن المسار السياسي الذي تؤمن به الحكومة هو الذي يفضي إلى تعزيز الحوار الوطني حول الأولويات، مشيرا إلى أن هذا الحوار يجب أن يكون صادقا وصريحا، ويتجاوز تأزيم الخلافات، ولا يقبل بالحلول التسكينية لمعالجة التحديات.

وقال "نقبل الاختلاف ولكن نعمل من أجل الاتفاق، بالاستناد إلى المعلومة والحقيقة والواقعية، وبتغليب الحكمة والمسؤولية في عملنا ونقاشاتنا".

وأشار حسان إلى أنه وقف قبل عامين أمام مجلس النواب لإلقاء البيان الوزاري للحكومة، التي حظيت على أساسه بثقة أغلبية المجلس، مؤكدا أنه شدد حينها على ما يوجه به جلالة الملك عبدالله الثاني على الدوام، بأن الانتماء للأردن أساسه الإخلاص والجدية والمسؤولية، وروح المبادرة والمثابرة.

وأضاف أن العمل الوطني هو ما يمكن قياسه بالإنجاز والأثر المتحقق في المجتمعات، وأن التواجد مع المواطن في كل مواقعه هو الطريق نحو تعزيز الثقة وتوجيه الأولويات، مؤكدا أن العمل العام واجب وخدمة وجهد وصبر وتصميم.

وقال حسان إن قانون الموازنة العامة يعكس سياسات الحكومة وأولوياتها ومسارها في التعامل مع التحديات المالية والخدمية والتنموية والأمنية، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم ثالث موازنة في عهدها أمام مجلس النواب، في وقت يقف فيه المجلس في منتصف عمره.

وأضاف أن من الضروري توضيح ما أنجزته الحكومة خلال العامين الماضيين، وما التزمت به وكُلّفت به، وما تعمل على إنجازه أو استكماله خلال العام المقبل، مؤكدا أنه مساءل عما تعهدت به أمام المجلس.

وأكد أن الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بأن يكون الاقتصاد في مقدمة أولوياتها، وأن تمضي في تعزيز مناعته وتوسيع قدرته على النمو والإنتاج، وترسيخ الاعتماد على الذات بشكل واسع.

وأوضح أن الحكومة حافظت، رغم ارتفاع كلف الطاقة والنقل، على استقرار الأسعار قدر المستطاع، وعلى مستويات معتدلة من التضخم بلغت 2.32% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، وهو من أدنى معدلات دول المنطقة.

وأشار إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2025 بنسبة 25.1%، لتتجاوز ملياري دولار، وهو أعلى مستوى لها خلال العقد الماضي، متوقعا أن يتسارع نمو الاستثمار خلال الأعوام المقبلة بفضل المشاريع الاستراتيجية التي أُطلقت، وأغلبها استثمارات خارجية.

وقال إن الحكومة عملت بأقصى طاقتها وفق هذا المسار على مدى العامين الماضيين، ورغم الظروف الاستثنائية والاضطرابات الإقليمية وتداعياتها على اقتصادات الدول، تمكنت من حماية الاقتصاد وتعزيز نموه، وتحقيق مؤشرات مالية واقتصادية إيجابية، بل استثنائية أحيانا، أثبتت قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والصمود ومواجهة التحديات.

وبين حسان أن معدل النمو الحقيقي ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3%، مدعوما بالأداء القوي للقطاعات الإنتاجية والصادرات، معربا عن توقعاته باستمرار النمو في مساره الإيجابي خلال العام المقبل، بدعم من شهادات المؤسسات المالية العالمية.

وقال حسان إن الصادرات الكلية نمت بنسبة 11.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي أرقاما قياسية، مؤكدا أن هذه المؤشرات بمجملها ليست أرقاما صماء، بل شواهد لمسارات الدول واقتصاداتها عالميا.

وأضاف أن المشاريع التي يجري تنفيذها سيكون أثرها واضحا على فرص العمل المستحدثة خلال مرحلة التنفيذ وبعدها.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت بتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى في قطاعات المياه والنقل والطاقة، انتظرها الأردنيون سنوات طويلة، وبعضها عقود، وانتقلت بها من مراحل الدراسات والتخطيط والتحضير إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، ورصدت المخصصات اللازمة في الموازنة للبدء بتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والخارجي.

وبين أن الحكومة وضعت قبل أيام حجر الأساس لمشروع الناقل الوطني للمياه، بوصفه خطوة أساسية لتعزيز الأمن والاستقلال المائي، لافتا إلى أنه أكبر مشروع استراتيجي في تاريخ المملكة، ومن أضخم مشاريع تحلية المياه ونقلها على مستوى المنطقة والعالم، بكلفة إجمالية تصل إلى 6.6 مليار دولار.

وأضاف أن الحكومة وضعت الشهر الماضي حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة – الشيدية – معان، بكلفة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار، وبشراكة بالمناصفة بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأشار إلى أن الحكومة تنهي حاليا الدراسات اللازمة لإنشاء مشروع ميناء العقبة – معان البري، الذي سيكون بمثابة مركز لوجستي تنموي صناعي، وربطه بمشروع سكة الحديد، انطلاقا من قناعتها بأن العقبة ومعان ضمن منظور تنموي واحد.

وقال حسان إن الحكومة بدأت تطوير حقل غاز الريشة ومراحل إنشاء خط الغاز الذي يربط الريشة بخط الغاز العربي، ليصل إلى محطات توليد الكهرباء والمناطق الصناعية والتنموية، ويخفض الكلف ويعزز أمن الطاقة، ويوفر ما يكفي من احتياجات قطاع الكهرباء.

وتوقع اختيار الشركات التي يرسو عليها عطاء تنفيذ خط الغاز في شهر نيسان 2027.

وأكد أن المشاريع الكبرى التي تنفذها الحكومة ليست مجرد استثمارات في البنية التحتية، بل استثمار في مستقبل الأردن، وفي تعزيز أمنه المائي وأمن الطاقة، ورفع تنافسية الاقتصاد والصناعات، وتحريك قطاعات اقتصادية مهمة، وتوسيع القدرة على النمو والإنتاج والاعتماد على الذات، وتوفير فرص التشغيل للأردنيين.

وأضاف أن الحكومة ستبدأ خلال الأشهر المقبلة بطرح عطاءات تنفيذ مشاريع المرحلة الأولى من مدينة عمرة، بمكونات أساسية متنوعة.

وأوضح أن تمويل هذه المشاريع يكون بمساهمة متواضعة وضرورية من الموازنة وحوافز عديدة، ويرتكز على جلب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تركيز الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الخدمية التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والنقل والمياه وغيرها.

وأشار حسان إلى أن مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي، الذي انعقد قبل أيام في البحر الميت برعاية ملكية سامية، وما انبثق عنه من اتفاقات وتفاهمات لتجذير الشراكة مع أصدقاء الأردن في أوروبا والعالم، كان دليلا على الثقة الدولية بالبيئة الاستثمارية الأردنية، وعلى المكانة التي يتمتع بها الأردن وقيادته الهاشمية لدى العالم أجمع.

وأضاف أن المؤتمر شهد الاستماع إلى شهادات دولية تؤكد الثقة باقتصاد الأردن ومستقبله ومكانة المملكة، رغم الظروف الإقليمية الصعبة المحيطة بالأردن والعالم.

وقال حسان إن الحكومة تعهدت في بيانها الوزاري بإيجاد حلول لخفض كلف الطاقة في المناطق التنموية والصناعية في المحافظات، مشيرا إلى إنجاز إنشاء محطات لتزويد الصناعات بالغاز الطبيعي وافتتاحها في جنوب العقبة والقويرة والقسطل والهاشمية.

وأضاف أن هذه المحطات ستسهم في تخفيض كلف الطاقة على الصناعات بنسب تتراوح بين 35% و60%، لافتا إلى بدء العمل على إنشاء محطتين جديدتين في مدينة الروضة الصناعية في معان وأخرى في الموقر، ومن المقرر إنجازهما خلال العام المقبل.

وأضاف حسان أن الحكومة وضعت حوافز جديدة لاستقطاب الاستثمارات في المدن الصناعية في الكرك والطفيلة ومعان والسلط ومأدبا، من خلال تخفيض أسعار الأراضي وكلف الطاقة بشكل جذري، بهدف توسيع الاستثمار ودعم تشغيل العمالة الأردنية.

وقال إن الحكومة بدأت تلمس أثر هذه الخطوات على أرض الواقع، إذ استقطبت المدن الصناعية في الكرك والطفيلة ومعان، بعد إقرار هذه الحوافز، 34 شركة جديدة، بحجم استثمار يتجاوز 62 مليون دينار، متوقعا أن تسهم هذه الشركات في توفير أكثر من 1000 فرصة عمل لأبناء هذه المحافظات.

وأكد أن الحكومة ستواصل متابعة العمل في هذا الإطار وتقديم الدعم الممكن خلال الفترة المقبلة.

وأشار حسان إلى أن الحكومة قدمت، من خلال صندوق دعم الصناعة، الدعم لـ635 شركة لتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب 771 شركة استفادت من محور دعم الصادرات لتوسيع أسواقها، مبينا أن هذه الشركات أسهمت في توفير فرص تشغيلية للشباب.

وفي القطاع الزراعي، قال حسان إن الحكومة افتتحت 8 مصانع للتصنيع الغذائي خلال عامين، وتمكنت من رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 160 مليون دينار خلال عام واحد.

وأضاف أن الحكومة عدّلت قانون التعاونيات بهدف دعم وتمكين المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي توفير فرص العمل في المجالات الزراعية.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم أول معرض ومؤتمر دولي في الأردن لتكنولوجيات الري والزراعة، بهدف جذب الاستثمار وتطوير هذا القطاع.