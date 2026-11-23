أحدث التطور المتسارع في علوم الأعصاب والتكنولوجيا العصبية، واندماجه مع الذكاء الاصطناعي، تحولًا جذريًا في التعامل مع الدماغ البشري؛ إذ أتاحت تقنيات مثل واجهات الدماغ الحاسوبية والتحفيز العصبي قراءة الإشارات الدماغية وتحليلها والتأثير في النشاط الإدراكي والسلوك الإنساني . ورغم الفوائد الطبية والعلاجية الكبيرة لهذه الابتكارات، فإنها أفرزت مخاطر تهدد حرية الإنسان وخصوصيته، مما دفع الفقه القانوني الدولي إلى طرح مفهوم «الحقوق العصبية» بوصفها جيلًا جديدًا من حقوق الإنسان يهدف إلى حماية العقل البشري والبيانات العصبية من أي تدخل أو استغلال غير مشروع من قبل الدول أو الشركات أو المؤسسات البحثية .

تستند الحقوق العصبية إلى أربعة أركان جوهرية: أولها الحق في الخصوصية الذهنية، الذي يصون الأفكار والمشاعر والبيانات الدماغية شديدة الحساسية من أي جمع أو تحليل دون موافقة حرة وصريحة . وثانيها الحق في حرية الإرادة، الذي يكفل استقلال الفرد في اتخاذ قراراته بعيدًا عن التلاعب السلوكي أو الإكراه التقني، وهو ما يرتبط مباشرة بمفاهيم الأهلية والمسؤولية القانونية والجنائية . وثالثها الحق في السلامة العقلية لمنع إلحاق أي ضرر بالقدرات الإدراكية والنفسية . ورابعها الحق في الهوية العصبية لحماية الذاكرة والسمات النفسية والوعي الذاتي المكون لشخصية الفرد.

ترتبط الحقوق العصبية ارتباطًا وثيقًا بمنظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ إذ تجد جذورها في مبادئ الكرامة الإنسانية، والخصوصية، وحرية الفكر والوجدان، والسلامة الجسدية والنفسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، واتفاقية أوفييدو للطب الحيوي (1997)، وإعلان هلسنكي بشأن الموافقة الحرة والمستنيرة ، ومع ذلك، انقسم الفقه حول طبيعتها بين من يعدّها امتدادًا للحقوق التقليدية، ومن يراها حقوقًا مستقلة تستوجب اعترافًا صريحًا؛ نظرًا لأن المواثيق القائمة صيغت قبل تصور إمكانية التدخل المباشر في النشاط الدماغي .

وتواجه حماية الحقوق العصبية تحديات معقدة، أبرزها: تسارع الابتكار التقني مقارنة ببطء التشريع، ومخاطر الرقابة الذهنية، والتوجيه السلوكي، والتمييز العصبي في العمل والتأمين، والتوظيف الأمني والعسكري، فضلًا عن تساؤلات العدالة في التعزيز الإدراكي . ورغم مبادرات اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس حقوق الإنسان بوضع مبادئ أخلاقية استرشادية، والخطوة الرائدة لدولة تشيلي بدسترة حماية السلامة العقلية والبيانات العصبية، إلا أن الجهود الدولية تفتقر إلى الإلزام القانوني وتترك فجوة تشريعية تستغلها الشركات العابرة للحدود.

