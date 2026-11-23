لست مع كل هذه اللقاءات والطواف الرسمي والاستشاري العشائري لتلمّس حاجات الأردنيين والاستماع إلى أقوالهم .. كل هذا مكشوف ومعروف.

السؤال ماذا عملنا لهؤلاء ومناطقهم؟

ما حدث من فقر وبطر واحتضان وإقصاء، هو بفعل سياسة تنفيذيين ومتنفذين ، اجهزوا على مقدرات الدولة، وقد زعموا ان مواردها شحيحة!!.

والسؤال أيضاً، من أين هذه القصور الراسخات كالجبال ومن أين هذه الملايين، وأين هذه الوظائف التي احتكرتها فئة، وقد ورثتها وورّثتها لأبنائها وأحفادها؟

يقولون هذا ما في "القِدْر الأردني"، وهناك من يقول إن موارد الدولة "يا دوب تكفي رواتب".

هذا قول غير صحيح، القدر الأردني كله خير، فقد قامت مؤسسات الدولة عليه في سنوات العسرة عندما كان المسؤول للوطن وليس للعائلة وليس للعشيرة وليس للمنطقة، أو المحسوبية والشللية.

كانت الوظيفة متاحة لأبنائها وللحاجة وأهل الكفايات، لا للتسميات الشكلية والتنفيعات والمراضاة والموالاة المزعومة والكاذبة، وكأن الآخرين لا علاقة لهم بالوطن، وأنهم متآمرون عليه!!.

الوظيفة لم تكن محاصصة، ولم تكن الرواتب فلكية في أرقامها، ولا في الدرك الأسفل، حتى صارت الفجوة أشبه بـ " حفرة الانهدام" ولا امتطاء السيارات الحكومية لمن هب ودب وما بعد الدوام الرسمي، وصارت لحضور الولائم والجاهات وتقديم التعازي!!

هذا الذي يحدث في الأردن، وهذا هو "القدر الأردني المغروف"، لا بل عندما شبع المتطفلون كسّروا صحون المائدة و"تبرطعوا" ولم يحترموا خصوصيات الناس وحوائجهم.

هؤلاء الناس ليسوا "إبرة" في شاحنة قش لتبحثوا عنهم ولتسمعوا أقوالهم، هذا معيب بحقكم ومسؤولياتكم، هم ظاهرون كـ" الشمس في رابعة النهار".

كفى طواف.

نقلا عن موقع العقبة الاخباري