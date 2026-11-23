خبرني - أصدرت محكمة صلح جزاء شمال عمان حكما غيابيا قابلا للاعتراض يقضي بحبس عامل مصري كان يعمل حارسا لعمارة سكنية في العاصمة عمان مدة شهر واحد وتغريمه 20 دينارا، وذلك بعد إدانته بجرم القيام بفعل مناف للحياء العام تمثل في ملامسة فخذي طفل يبلغ نحو 12 عاما من فوق الملابس دون رضاه، ومحاولة استدراجه إلى غرفته في طابق التسوية بحجة إعداد وجبة طعام له.

تفاصيل الواقعة وحيثيات الحكم القضائي

أظهرت تفاصيل القرار القضائي أن الطفل كان يتردد على العمارة لزيارة والدته التي تقيم فيها، حين أقدم الحارس على ملامسته، قبل أن يطلب منه مرافقته إلى غرفته لإعداد طعام «الإندومي»؛ إلا أن الطفل رفض وشعر بالخوف، وبادر إلى إبلاغ خاله ووالديه بالواقعة، ما دفع والده إلى تقديم شكوى رسمية لدى الجهات المختصة.

وتعرف الطفل ووالده على المشتكى عليه من خلال صورة تصريح العمل العائد له، فيما استمعت المحكمة إلى شهادة الطفل ووالده، رغم إجراء محاكمة الحارس غيابيا لوجوده خارج البلاد حاليا.



وخلصت المحكمة إلى إدانة المشتكى عليه بجرم القيام بفعل مناف للحياء العام بعد ثبوت الوقائع من خلال البينات المقدمة، لتقضي بحبسه شهرا وتغريمه 20 دينارا بعد تخفيض العقوبة المقررة ابتدائيا، فيما أسقط والد الطفل حقه الشخصي ولم يرغب بمتابعة الدعوى