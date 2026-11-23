خبرني - كشفت صحيفة هآرتس أن 23 جنديا وضابطا إسرائيليا في الخدمة الفعلية أنهوا حياتهم منذ بداية العام الجاري، في أعلى حصيلة سنوية يسجلها الجيش الإسرائيلي منذ عام 2010.

وقالت الصحيفة إن ما لا يقل عن 17 جنديا آخر، خدموا في القوات النظامية أو الاحتياط خلال الحرب، أنهوا حياتهم هذا العام بعد مغادرة الخدمة الفعلية، إضافة إلى 5 حالات بين أفراد الشرطة و6 حالات بين متلقي العلاج في قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع.

ارتفاع منذ بدء الحرب

وبحسب هآرتس، بلغ متوسط حالات الانتحار في الجيش الإسرائيلي نحو 12 حالة سنويا خلال العقد الذي سبق الحرب، قبل أن يرتفع إلى 21 حالة عام 2024 و22 حالة في 2025، وصولا إلى 23 حالة منذ بداية العام الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتجاه التصاعدي استمر رغم انخفاض أعداد المستدعين للخدمة مقارنة بالأشهر التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.



وأضافت أن الأرقام التي ينشرها الجيش تقدم صورة جزئية، إذ لم تكن تشمل سابقا من أنهوا حياتهم بعد مغادرة الخدمة، ونقلت عن ضابط في شعبة القوى البشرية قوله إن أعداد الحالات خلال السنوات السابقة ربما كانت أعلى مما أُعلن.

وأكد الضابط وجود زيادة واضحة في الحالات، مشيرا إلى أن بعض الجنود العائدين إلى منازلهم يعجزون عن الحصول على استجابة لاحتياجاتهم النفسية.

ثغرات في الدعم النفسي

وقالت هآرتس إن الجيش لم يرصد عاملا مشتركا واضحا بين الحالات، لكنه سجل معدلات أعلى لدى الجنود الوحيدين القادمين إلى إسرائيل للتجند والجنود من أصول إثيوبية.

وأضافت أن بعض الجنود تعرضوا لفقد أقارب أو أصدقاء أو شاركوا في حوادث قتالية قاسية، بينما لم يطلب معظم من أنهوا حياتهم أثناء الخدمة هذا العام علاجا نفسيا قبل وفاتهم.

ونقلت الصحيفة عن جنود قولهم إن حضور ضباط الصحة النفسية في الميدان تراجع، كما جرى تقليص أيام معالجة التجارب التي كانت تخصص لجنود الاحتياط قبل عودتهم إلى حياتهم المدنية.

وكشفت هآرتس أن الجيش استدعى خلال الحرب مصابين نفسيا يتلقون الرعاية من وزارة الدفاع، دون فحص أهليتهم للخدمة في بعض الحالات، في حين قال جنود إن قادة منعوهم من الحصول على علاج نفسي بسبب نقص القوى البشرية أو بسبب تصورات متقادمة تجاه الصحة النفسية.