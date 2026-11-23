خبرني - كشفت تقارير صحفية تركية عن تقدم محمد صلاح نجم طرابزون سبور بطلب للحصول على البطاقة الفيروزية التركية ضمن مبادرة تستهدف استقطاب الرياضيين الأجانب ذوي الإنجازات الدولية.

وبحسب التقارير، يعد محمد صلاح أول لاعب كرة قدم يتقدم للحصول على البطاقة ضمن المبادرة، ممثلا لنادي طرابزون سبور، التي تشمل أيضا الأندية التركية الكبرى، وهي فنربخشة وغلطة سراي وبشكتاش.

وتستهدف المبادرة منح البطاقة الفيروزية للاعب أجنبي من كل ناد من الأندية الأربعة، تقديرا لما يمتلكونه من خبرات ومواهب وإنجازات على المستوى الدولي، بما يتيح لهم الاستفادة من المزايا المرتبطة بالبطاقة داخل تركيا.

ومن المقرر إقامة مراسم تسليم البطاقات يوم 3 ديسمبر المقبل، بحضور نائب الرئيس التركي جودت يلماز، وفقا لما أوردته التقارير الصحفية.

وتمنح البطاقة الفيروزية مزايا تتعلق بالعمل والإقامة في تركيا، ضمن نظام يستهدف أصحاب الكفاءات والمواهب الأجنبية المتميزة، فيما لم يعلن رسميا حتى الآن عن صدور البطاقة لصلاح أو الموافقة النهائية على طلبه.