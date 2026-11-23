خبرني - أعلنت لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية بقطر التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الفنان اللبناني فضل شاكر لتحويل قصة حياته إلى فيلم روائي طويل، يستعرض مسيرته الفنية ومحطاتها الشخصية.

وبحسب بيان اللجنة الصادر في 22 نوفمبر، سيتتبع الفيلم رحلة شاكر منذ صعود نجمه ليصبح أحد أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي، وصولا إلى المحطات الشخصية والمهنية التي شكلت مسار حياته، في ظل التحولات التي شهدتها المنطقة.

ومن المنتظر أن يتناول العمل جوانب متعددة من تجربة الفنان اللبناني، بينها الشهرة والهوية والقناعات الشخصية، إلى جانب التحولات التي طرأت على حياته والعلاقة التي تربطه بجمهوره، وتأثير الموسيقى في مسيرته الممتدة لأكثر من عقدين.

وقال رئيس لجنة الأفلام، حسن الذوادي، إن قصة فضل شاكر تتجاوز حدود الموسيقى والشهرة، لما تحمله من موهبة وقناعات شخصية وسعي إلى بداية جديدة وصمود في مواجهة التحديات، فضلا عن العلاقة الراسخة بين الفنان وجمهوره.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية اللجنة الرامية إلى تطوير أعمال سينمائية تستند إلى قصص وشخصيات بارزة من العالم العربي، وتقديمها إلى جمهور دولي، مع الاستفادة من الموسيقى بوصفها لغة عالمية قادرة على نقل الحكايات المحلية إلى مختلف الثقافات.

ويمثل الاتفاق المبدئي الخطوة الأولى في تطوير المشروع، إذ تعتزم اللجنة، بعد استكمال الاتفاقيات النهائية، البدء في اختيار الفريق السينمائي والبحث عن شركاء محتملين للإنتاج.

ولم تكشف اللجنة حتى الآن عن أسماء المخرج أو الممثلين المشاركين، أو موعد بدء التصوير والعرض، مؤكدة أنها ستعلن مزيدا من التفاصيل المتعلقة بالفريق الإبداعي وترتيبات الإنتاج والجدول الزمني خلال الفترة المقبلة.