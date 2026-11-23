خبرني - دخل الفنان المصري محمد رمضان على خط الأزمة الخاصة بمقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي، عارضاً خدماته من أجل حل هذه الأزمة.

تعود الواقعة إلى الدعوى القضائية التي رفعها رامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مطالباً باسترداد المقتنيات الخاصة بالثنائي أحمد زكي ونجله هيثم.

وتعمل العائلة على استعادة المقتنيات من أجل وضعها في متحف فني يليق بقيمة الثنائي الراحل أحمد زكي ونجله هيثم، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية مصرية عن أسرتهما.

ودخل محمد رمضان على خط الأزمة، حيث كتب على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "إلى أسرة النجم الراحل أحمد زكي.. كل الدعم لكم في استرداد مقتنيات أسطورة التمثيل المصري".



وقدم رمضان حلاً من جانبه قائلاً: "أعلن عن استعدادي التام لشراء جميع مقتنيات النجم الراحل وتسليمها إلى وزارة الثقافة المصرية لتكون جزءا من متحف يليق باسمه وتاريخه الاستثنائي.. ويحفظ إرثه للأجيال القادمة".

واختتم رمضان حديثه كاتباً: "أحمد زكي لم يكن مجرد فنان.. كان قيمة فنية وإنسانية مصرية وعربية لا تتكرر.. ومن واجبنا أن نحافظ على إرثه.. كما حافظ هو على مكانة الفن المصري في قلوبنا".

وعلّق محمد رمضان على منشوره، الذي تفاعل معه الآلاف من متابعيه ومحبيه، مؤكداً أنه جزء من الجمهور الوفي للراحل أحمد زكي.