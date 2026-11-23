خبرني - يلتقي فريق الحسين اربد لكرة القدم، نظيره فريق إيست بنغال الهندي عند الرابعة والربع من مساء غد الثلاثاء، على استاد فيفيكاناندا يوبا بهاراتي في الهند، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2.

ويحتل فريق الحسين اربد المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، خلف فريق الشرطة العراقي المتصدر برصيد 10 نقاط، ثم السيب العماني ثالثا برصيد 4 نقاط، وايست بنغال برصيد نقطتين.

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين الحسين وإيست بنغال في الجولة الأولى بالتعادل 2-2 في عمّان.

ويسعى فريق الحسين اربد ممثل الكرة الأردنية، لتحقيق الفوز في مباراة الغد لتعزيز حظوظه بالتأهل إلى الدور الثاني من البطولة، علما أن أول وثاني كل مجموعة يتأهل للدور الثاني.