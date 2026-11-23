خبرني - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وداهمت منازل ومحال تجارية، وعرقلت حركة الفلسطينيين، ونفذت اعتقالات في عدد من المناطق.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية سنيريا جنوب المحافظة، وجابت شوارعها الرئيسية، كما اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي قرية فرعتا شرق قلقيلية، تجمع مستوطنون في منطقة الشبعات شرق القرية، وعملوا على ترويع الفلسطينيين، قبل أن يغادروا المنطقة.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وداهمت محال تجارية في البلدة القديمة والسوق التجاري، وعبثت بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق المدينة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.

وفي مدينة الخليل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في منطقة بئر الحمص وسط المدينة، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ما أدى إلى عرقلة حركة تنقلهم.

كما كثفت قوات الاحتلال وجودها العسكري في محافظة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل المدينة وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت طرقا رئيسية وفرعية باستخدام البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من مناطق مختلفة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.