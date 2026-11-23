خبرني - تحدثت أميرة ويلز عن "مدى تغيير السرطان للإنسان"، في فيلم وثائقي مرتقب بعنوان "التعافي" (Heal)، يُعرض على بي بي سي.

وتقول كاثرين في المشاهد الأولى من الفيلم الذي تستعرض فيه أفكارها الشخصية بشأن مرضها وتعافيها: "إن تشخيص إصابتك بالسرطان يغيّر جسدك ويغيّرك بدنياً، كما يغيّر داخلك كثيراً".

وفي الفيلم الذي يتسم بطابع شخصي للغاية والمقرر عرضه على قناة "بي بي سي وان" في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، تشارك كاثرين تجربتها مع السرطان، قائلة: "التعافي رحلة".

ويتضمن الفيلم لقطات جديدة لها وهي تُكمل "تحدي القمم الثلاث" في وقت سابق من هذا العام، والذي يتمثل في تسلّق أعلى القمم الجبلية في إنجلترا واسكتلندا وويلز في غضون يوم واحد.

وتقول كاثرين في تعليق صوتي ترافقه مشاهد لمرضى آخرين بالسرطان، ولقطات للأميرة وهي تعانق أفراد عائلتها، بمن فيهم الأمير وليام: "من الواضح أنه ليس علينا أن نواجه تحديات الحياة بمفردنا".

وتضيف: "غالباً ما ندرك من خلال الألم أن ثمة جمالاً أعظم يكمن وراءه"، في إشارة أخرى إلى التحوّل الذي أحدثته تجربتها مع السرطان.

ولم تكشف كاثرين قط عن نوع السرطان الذي أصيبت به، لكنها أعلنت في مارس/ آذار 2024 تشخيص إصابتها بالسرطان وخضوعها للعلاج الكيميائي.

في يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت أنها دخلت مرحلة التعافي من المرض (الهدأة)، وفي الأشهر التالية بدأت عودة تدريجية إلى أداء واجباتها الملكية.

وكثيراً ما تحدثت عن تغيّر نظرتها إلى الحياة بعد مرضها، وعن ضرورة تبنّي مقاربة أكثر شمولاً للعافية، تتجاوز التعافي الجسدي.

وتطرقت الأميرة إلى الأيام الجيدة والصعبة التي أعقبت علاجها، وأرادت تبديد الاعتقاد بأن المرضى يستطيعون فور انتهاء العلاج العودة إلى حالتهم قبل المرض.

ويُنتظر أن يقدم هذا الفيلم الوثائقي الذي تقدّمه كيرستي يونغ، الرواية الأكثر شمولاً وخصوصية لهذه الرحلة، إذ تشارك الأميرة تأملاتها في التأثير الذي يمكن أن يُحدثه مرض كهذا، وكيف وجدت طريقها الخاص نحو التعافي.

واستأنفت كاثرين منذ ذلك الحين عملها مع المؤسسات الخيرية، وكانت في وقت سابق من هذا الأسبوع في الهند لحضور حفل توزيع جوائز "إيرث شوت" برفقة الأمير وليام، في أول زيارة ملكية رسمية مشتركة لهما إلى الخارج منذ خضوع الأميرة للعلاج من السرطان.

وشارك في فريق عمل الفيلم الوثائقي، بصفته مديراً للتصوير، ويل وار، الذي سبق أن عمل مع كاثرين وعائلتها.

واستُخدمت لقطاته في رسالة مصوّرة لكاثرين بمناسبة عيد ميلاد، وبطاقة تهنئة بعيد الميلاد أظهرت الأميرة والأمير وليام وأطفالهما في أجواء عفوية.

كما أخرج الرسالة المصوّرة الشخصية التي أعلنت فيها انتهاء علاجها الكيميائي في سبتمبر/ أيلول 2024، وقالت فيها: "من الظلام قد يولد النور".

وقالت كيت فيليبس، مديرة المحتوى في بي بي سي، إنها تأمل أن يلقى الفيلم الوثائقي، الذي تبلغ مدته 30 دقيقة، "صدى لدى مشاهدي بي بي سي، وأن يمنح الراحة والدعم لمن يواجهون تحديات صحية مماثلة".

وتلقّت كاثرين علاجها في مستشفى "رويال مارسدن"، وستُخصَّص عائدات توزيع الفيلم الوثائقي، الذي سيُبث في دول أخرى، لمؤسسة "رويال مارسدن" الخيرية لمكافحة السرطان.

عندما يُنهي مرضى السرطان علاجهم في هذا المستشفى اللندني، يمكنهم أن يقرعوا جرساً بشكل رمزي احتفالاً بانتهاء رحلة العلاج.

تقول كاثرين، مخاطبة شقيقها جيمس ميدلتون: "لم أقرع الجرس".

فيرد عليها: "ربما تكون هذه طريقتك في قرع الجرس"، في إشارة إلى مشاركتها في تحدي القمم الثلاث وإلى هذا الفيلم الوثائقي الذي يتناول رحلة تعافيها.

سيُعرض فيلم Heal على منصة BBC iPlayer اعتباراً من الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، وعلى قناة BBC One في الساعة 18:40 بتوقيت غرينتش يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني. كما سيُبث دولياً، بما في ذلك على شبكة NBCUniversal في الولايات المتحدة يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وقناة Channel 9 في أستراليا يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، وشبكتي CTV وNoovo في كندا يوم 7 ديسمبر/كانون الأول.