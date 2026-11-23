خبرني - أعلنت البحرين، الأحد، إصابة اثنين أحدهما في حالة حرجة بعد قصف إيراني قالت المنامة إنه استهدف "منشأة صناعية مدنية"، في هجوم هو الرابع منذ منتصف الشهر الجاري.

وحملت السعودية في بيان الأحد، طهران، عواقب استمرار "اعتداءاتها الغاشمة" ضد دول الخليج.

وأعربت الخارجية السعودية في بيان على منصة إكس عن إدانتها "بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على منشأة صناعية مدنية في مملكة البحرين الشقيقة"، مؤكدة "تضامنها الكامل مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها".

يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن الأسبوع الماضي، استهداف منشآت أمريكية ثلاث مرات على الأقل في البحرين، التي لم تُستهدف منذ أيلول/سبتمبر، وذلك بعد ضربات أمريكية على جزيرة قشم الإيرانية، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأفادت وزارة الداخلية البحرينية السبت بأنّ ضربة إيرانية سبّبت حريقاً في "منشأة صناعية مدنية"، فيما أعلن الحرس الثوري استهداف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في قاعدتين عسكريتين في البحرين.

وقالت الوزارة على منصة إكس "جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها مملكة البحرين يوم أمس (السبت) ... إصابة مواطن بحريني من ذوي الهمم وحالته مستقرة، كما أصيب مقيم باكستاني وحالته حرجة، وكلاهما يتلقيان العلاج في المستشفى".

وأصدر الحرس الثوري بياناً مساء السبت أفاد فيه بأن "القوات الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية نفذت عملية هجومية مركبة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة" استهدفت مواقع تابعة للجيش الأمريكي في البحرين.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) أن "العملية استهدفت رادارات تابعة لأنظمة الدفاع الجوي من طراز باتريوت والمستخدمة من قبل الجيش الأمريكي المعتدي في قاعدتي الرفاع والعوالي".