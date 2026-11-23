خبرني - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الاثنين، أن إسرائيل لا تزال تضغط على إدارة الرئيس دونالد ترمب لشن هجوم ضد إيران، وتقترح عملية عسكرية مكثفة تستمر عدة أيام، بهدف إضعاف قدرات النظام الإيراني وتقريبه من الانهيار، وإن لم يكن سقوطه مضموناً.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين القول إن إسرائيل لا تستبعد احتمال تنفيذ هجوم منفرد على إيران، لكن الخيار المفضل لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير ورئيس الموساد رومان غوفمان هو تنفيذ هجوم بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وأضافوا أن الأميركيين مقتنعون بأن إسرائيل لن تتحرك بمفردها، وأنه إذا تقرر تنفيذ هجوم، فمن الأفضل أن يكون مشتركاً.

يأتي ذلك فيما أكد الرئيس الأميركي، في منشور على "تروث سوشيال"، بأنه تنبأ سلفاً بأن إيران التي قتلت حتى اليوم 81 ألف متظاهر، ستصبح أكثر عدوانية في هجماتها بعد فوز الديمقراطيين وهو ما حدث.

وأشار إلى أن إيران أطلقت الأسبوع الماضي عدداً من الصواريخ والمسيرات يفوق ما أطلقته في أي وقت مضى خلال أكثر من عام، مؤكداً إسقاطها جميعاً دون أضرار.

وقال الرئيس الأميركي إن قادة إيران يرون أن الديمقراطيين ضعفاء وغير فعالين ويتسببون في تدمير أميركا، وشدد على أنه لن يسمح بحدوث ذلك.

وختم ترامب منشوره بالقول إنه يأسف لعدم إدراك الناخبين الأميركيين لهذا الأمر قبل الإدلاء بأصواتهم، ووصف العملية الانتخابية برمتها بأنها كانت "غريبة".

وقبلها، أكد ترمب أنه يميل إلى استئناف العمليات العسكرية ضد إيران بعد بداية العام الجديد (2027)، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، في ظل استمرار التوترات العسكرية والتصعيد في منطقة الخليج.

وجاءت تصريحات ترمب خلال اتصال هاتفي مع شبكة "فوكس نيوز" Fox News، أجراه مراسلها تراي ينغست، الذي يتابع التطورات من تل أبيب، بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وفي تعليقه على التقارير التي تحدثت عن اعتزام إيران اختبار الحصار البحري الأميركي، قال ترمب: "آمل أن يفعلوا ذلك، فسينتهون جميعاً في قاع البحر مثل بقية الأسطول الإيراني".

وفيما تراوح الأزمة الأميركية الإيرانية مكانها، أفادت مصادر مطلعة لشبكة "سي بي إس نيوز" CBS News، أمس الأحد، بأن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان شن هجوم جديد على إيران في المدى القريب، وذلك مع تصاعد القلق لدى إدارة نتنياهو من السرعة التي تعيد بها إيران بناء قدراتها في مجال إنتاج الأسلحة.