خبرني - وقّعت رئيسة جامعة الشرق الأوسط الأستاذة الدكتورة سلام المحادين 6 اتفاقيات تعاون أكاديمي وبحثي مع عدد من الجامعات في جمهورية أوزبكستان، ومنها: جامعة أنديجان الحكومية، وجامعة أورغنج الحكومية، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، ومعهد أنديجان الحكومي للغات الأجنبية.

يأتي ذلك ضمن أعمال منتدى مؤسسات التعليم العالي الذي استضافته العاصمة الأوزبكية طشقند، حيث تلتقي هذه الخطوة مع الجهود التي تضطلع بها وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في تطوير الشراكات الأكاديمية العابرة للحدود، وتوسيع مجالات التعاون المعرفي والبحثي مع المؤسسات الدولية، بالتزامن مع الاستعدادات لزيارة الرئيس الأوزبكي المرتقبة للمملكة.

وتكتسب الاتفاقيات أهميتها من ارتباطها برؤية الجامعة التي تنظر للتعليم العالي بوصفه رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكوّنًا أساسيًا في بناء القدرات الوطنية وتعزيز التنافسية المعرفية.

وتهدف الاتفاقيات إلى توسيع قنوات التواصل بين الجامعات، وإيجاد مساحات للتعاون العلمي وتبادل المعرفة، بما يعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الإسهام في تطوير العلاقات الثنائية، ويؤكد دور التعليم العالي بوصفه أحد المسارات التي تترجم التقارب بين الدول إلى تعاون مستدام يخدم أولوياتها التنموية والمعرفية.