خبرني - افتتح مندوبًا عن وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، مدير إدارة التعليم العالي شادي مساعدة، بطولة كرة القدم للطلبة الوافدين، والتي تقام بالشراكة مع الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية، وتستضيفها جامعة الشرق الأوسط، مقرّ الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية، بمشاركة 18 جامعة حكومية وخاصة.

شهد الافتتاح حضور رئيسة الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية، رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، وأمين سر الاتحاد الرياضي، عميد شؤون الطلبة الدكتور حازم النسور، إلى جانب عمداء شؤون طلبة الجامعات المشاركة، ووفد الوزارة، وجمع من الطلبة.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة، فهي تجمع طلبة من جنسيات وخلفيات ثقافية متعددة، بما يتيح توسيع دوائر التواصل بينهم، وترسيخ قيم التنافس الإيجابي والعمل الجماعي، وتعزيز شعورهم بالانتماء إلى البيئة الجامعية الأردنية، في تجربة تهدف إلى بناء روابط إنسانية وثقافية مستدامة.

وتعكس استضافة جامعة الشرق الأوسط للبطولة دورها بوصفها مقرًّا للاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية، وإسهامها في دعم الأنشطة الرياضية المشتركة بين مؤسسات التعليم العالي، وتوفير المساحات التي تتيح للطلبة ممارسة اهتماماتهم وتطوير قدراتهم، ضمن بيئة جامعية تشجّع المشاركة والتنوع والتفاعل البنّاء.