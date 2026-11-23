خبرني - تنطلق الاثنين في مدينة برشلونة الإسبانية، الفعاليات التمهيدية للمنتدى الإقليمي الحادي عشر للاتحاد من أجل المتوسط، الذي يترأسه الأردن والاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، لبحث تعزيز التعاون بين دول المتوسط ومواجهة التحديات المشتركة.

ويعقد الاجتماع الوزاري الرئيسي للمنتدى الأربعاء 25 تشرين الثاني، برئاسة مشتركة بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، باستضافة وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ومشاركة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بالإنابة فادي حاج علي.

ويركز المنتدى الحادي عشر على تقييم التقدم المحرز في التعاون الإقليمي، بعد عام على اعتماد الرؤية الاستراتيجية الجديدة للاتحاد من أجل المتوسط وإطلاق ميثاق المتوسط خلال المنتدى العاشر عام 2025، والبحث في آليات تحويل الالتزامات السياسية إلى برامج ومشاريع تحقق نتائج ملموسة في دول المنطقة.

وتتناول المناقشات تعزيز الاستقرار والقدرة على الصمود أمام الأزمات، وتطوير الشراكات الإقليمية، وتنسيق السياسات والمبادرات المشتركة، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة والتعاون بين دول شمال المتوسط وجنوبه.

وتشهد فعاليات الاثنين انعقاد مؤتمر المجتمع المدني الأورومتوسطي، الذي يناقش دور المرأة ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة الأزمات وتعزيز المشاركة في صياغة السياسات الإقليمية، إلى جانب حوار موسع بشأن تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا والتحضير للالتزامات الوزارية المقبلة.

ومن المقرر أن تتضمن الاجتماعات استعراض نتائج التقرير الثاني للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التقدم في المساواة بين الجنسين، وإطلاق مبادرات إقليمية لتعزيز ريادة الأعمال النسائية وتسهيل الوصول إلى التمويل، إضافة إلى تكريم صحفيات ومؤسسات تسهم في تعزيز مشاركة المرأة في دول المتوسط.

كما يعقد الاثنين مؤتمر للمدن المتوسطية، بمشاركة رؤساء بلديات وممثلين عن سلطات محلية، لبحث تعزيز دور المدن في التعاون الإقليمي ومواجهة تداعيات النزاعات والنزوح والتغير المناخي، وتطوير قدرتها على التعافي من الأزمات.

وتتواصل الفعاليات الثلاثاء باجتماعات تتناول التعاون الإقليمي والقدرة على الصمود والحماية المدنية وإدارة مخاطر الكوارث، تمهيدا لاجتماع كبار المسؤولين ووزراء الخارجية الأربعاء.

ويعد المنتدى الإقليمي السنوي منصة سياسية للحوار بين الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، البالغ عددها 43 دولة، فيما يتولى الأردن والاتحاد الأوروبي رئاسته المشتركة منذ عام 2012، بهدف تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي وتحقيق التنمية والاستقرار في منطقة المتوسط.