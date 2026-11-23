خبرني - ألزم البنك المركزي الأردني شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين باعتماد أدوات وقنوات الدفع الإلكتروني المرخصة والمعتمدة من البنك المركزي، لتسديد المستحقات المالية لمقدمي الخدمات الطبية الناشئة عن عقود التأمين الطبي، وحظر تسديد هذه المبالغ نقدا، اعتبارا من 1 كانون الثاني 2027.

وبحسب تعميم صادر عن محافظ البنك المركزي، اطلعت عليه "المملكة"، يتعين على الشركات الحصول على بيانات الحسابات أو المعرفات الإلكترونية المعتمدة الخاصة بمقدمي الخدمات الطبية، والتحقق من صحتها قبل تنفيذ أي عملية دفع.

كما ألزم القرار الشركات بتوثيق عمليات التحويل المالي والاحتفاظ بسجلاتها وفقا للتشريعات النافذة ذات العلاقة.

ويعمل بالقرار اعتبارا من 1 كانون الثاني 2027.

ونص القرار على إشعار مقدم الخدمة الطبية إلكترونيا عند تنفيذ عملية الدفع، على أن يتضمن الإشعار قيمة المبلغ وتاريخ التحويل والرقم المرجعي الخاص بالعملية.

ويأتي القرار استنادا إلى أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، وتعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020 وتعديلاتها، وانسجاما مع توجهات البنك المركزي في تعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين.