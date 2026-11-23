خبرني – مضت 130 ساعة على اختفاء البحار الأردني محمد حسام الدين العتيبي في مضيق هرمز، منذ فقدان أثره يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عقب تعرض ناقلة نفط تابعة لشركة «أدنوك» لهجوم، وسط ترقب عائلته لأي معلومات تكشف مصيره.

وتتواصل جهود البحث والتنسيق بين الجهات المعنية في الإمارات وسلطنة عُمان، في محاولة للعثور على البحار الأردني، بعد مرور أكثر من خمسة أيام على فقدانه في المنطقة البحرية.

والده يتمسك بالأمل

وكان والد البحار المفقود، حسام الدين العتيبي، قد أعرب عن أمله في العثور على نجله حياً، مشيراً إلى أنه يجيد السباحة وتلقى تدريباً عليها، وكان يرتدي معدات السلامة وقت الحادثة.

ولم يستبعد الأب احتمال أن يكون نجله قد تمكن من الوصول إلى إحدى الجزر في المنطقة، لكنه شدد على أن هذا الاحتمال يبقى مجرد أمل في ظل غياب معلومات مؤكدة عن مكان وجوده.

تحذير ملاحي لتوسيع نطاق البحث

وفي إطار الجهود المبذولة للعثور عليه، أعلنت الهيئة البحرية الأردنية، على لسان رئيسها أحمد العساسلة، إصدار تحذير ملاحي دولي لإبلاغ السفن العابرة في منطقة مضيق هرمز والمحيط الهندي بحالة فقدان البحار الأردني، بهدف توسيع نطاق البحث والاستفادة من حركة السفن في المنطقة.

ويهدف التحذير إلى تنبيه السفن إلى ضرورة الانتباه لأي مؤشرات قد تساعد في تحديد مكان البحار المفقود والإبلاغ عنها عبر القنوات المختصة.

متابعة دبلوماسية أردنية

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، على لسان متحدثها فؤاد المجالي، متابعة القضية بالتنسيق مع السفارتين الأردنيتين في أبوظبي ومسقط والجهات المختصة في البلدين.

وتأتي هذه المتابعة في ظل استمرار الغموض بشأن مصير العتيبي، وعدم توافر معلومات مؤكدة تحدد موقعه أو الظروف التي أعقبت فقدانه.

وبعد مرور 130 ساعة على الحادثة، تبقى أسرة البحار الأردني بانتظار أي تطور في عمليات البحث قد يقود إلى معرفة مصيره، فيما تواصل الجهات المعنية جهودها للوصول إلى معلومات حاسمة بشأن اختفائه.