خبرني - كشف رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام، عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار عدد من أصناف الخضروات في الأسواق الأردنية، وفي مقدمتها الكوسا التي وصل سعر الكيلوغرام منها إلى دينارين، مؤكداً أن الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمحاصيل الزراعية وتراجع كميات الإنتاج انعكسا مباشرة على الأسعار.

وقال خدام، في تصريحات لإذاعة «عين»، إن الارتفاعات السعرية تعود بصورة رئيسية إلى الانتقال الموسمي للعروات الزراعية من منطقة إلى أخرى، إلى جانب الظروف الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدها شهر تشرين الأول الماضي، وألحقت أضراراً واسعة بعدد من المحاصيل.

وأوضح أن تلك الظروف تسببت بخسارة نحو 95% من محصول الكوسا، وما يقارب 70% من محصول الحمضيات، ما أدى إلى انخفاض الكميات المعروضة في الأسواق وارتفاع أسعارها.

المزارع خاسر رغم ارتفاع الأسعار

وشدد خدام على أن ارتفاع أسعار الخضروات لا يعني بالضرورة تحقيق المزارعين أرباحاً إضافية، موضحاً أن المزارع يبقى الطرف الخاسر في ظل تراجع الإنتاج وانخفاض المساحات المزروعة.

وأشار إلى أن وصول سعر كيلوغرام الكوسا إلى دينارين لا يعوض المزارعين عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة تضرر المحاصيل وقلة الكميات المتاحة للبيع.

ماذا عن أسعار البطاطا؟

وفيما يتعلق بالبطاطا، أوضح خدام أن الكميات المتوافرة حالياً في الأسواق تأتي من إنتاج المساحات الزراعية التي زُرعت من خلال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وتوقع أن تشهد أسعار البطاطا انخفاضاً خلال الفترة المقبلة، مستدركاً بأن هذا التراجع لن يكون كبيراً بالقدر الذي اعتاده المستهلك الأردني في فترات سابقة.

دعوات لتنظيم الإنتاج الزراعي

ودعا رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن إلى إعداد برامج وخطط دقيقة لحصر المساحات الزراعية الفعلية في المملكة، وتحديد المحاصيل التي تعاني نقصاً في الإنتاج، بما يتيح معرفة احتياجات السوق المحلية بصورة أكثر وضوحاً.

وأكد أهمية توفير بيانات دقيقة عن المساحات المزروعة وكميات الإنتاج، للمساعدة في معالجة الاختلالات بين العرض والطلب، والحد من الارتفاعات السعرية التي يتحمل المستهلك الأردني أعباءها.

وتأتي تصريحات خدام في ظل ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضروات، نتيجة تراجع المعروض من المحاصيل المتضررة، وسط توقعات بانخفاض محدود لأسعار البطاطا خلال الفترة المقبلة.