خبرني - قال برنامج الأغذية العالمي، إن احتياجات عملياته في الأردن تبلغ 32.7 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة، للفترة الممتدة من تشرين الثاني 2026 وحتى نيسان 2027.

وأوضح البرنامج، في موجزه القطري لشهر تشرين الثاني 2026 اطلعت عليه "المملكة"، أنه قدم مساعدات لنحو 620 ألف شخص خلال تشرين الأول الماضي، وفق تقديرات البرنامج، شكلت الإناث 50% منهم، فيما بلغت قيمة التحويلات النقدية خلال الشهر ذاته 2.8 مليون دولار.

وأشار إلى أنه أعاد خلال تشرين الأول تقديم المساعدات للاجئين في المجتمعات المستضيفة، ليصل إجمالي المستفيدين من المساعدات الغذائية القائمة على التحويلات النقدية إلى 130 ألف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المستضيفة، رغم تخفيض قيمة التحويلات.

وبحسب الموجز، وزع البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجبات صحية وقضبان التمر المدعمة على 510 آلاف طالب في مخيمات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة خلال تشرين الأول.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإقليمية، أوضح البرنامج أنه أدخل 3 آلاف طن متري من دقيق القمح و142 طنا متريا من قضبان التمر إلى قطاع غزة خلال الشهر ذاته.

وأضاف أنه يواصل التنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والجهات الأردنية المعنية بشأن شحنة مساعدات غذائية مخطط إيصالها إلى لبنان خلال تشرين الثاني، تبلغ 1575 طنا متريا من الحصص الغذائية المتنوعة.

وأشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا خلال الفترة الممتدة من كانون الأول 2024 وحتى تشرين الأول 2026 بلغ 236,361 لاجئا.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أظهرت نتائج رصد البرنامج للنصف الأول من عام 2026 أن مستويات انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين في المجتمعات المستضيفة بلغت 81%، فيما بقيت النسبة في مخيمات اللاجئين عند 47%.

ولفت البرنامج إلى أن قيمة المساعدة النقدية الشهرية المخفضة للاجئين تبلغ 21 دولارا (15 دينارا) للفرد، وهي تغطي جزءا فقط من احتياجاتهم الغذائية.