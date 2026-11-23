خبرني - يتجاوز عدد المصابين الذين يتلقون تشخيصاً جديداً بالسرطان في الولايات المتحدة مليوني شخص سنوياً، ما يجعل الوقاية من المرض أولوية صحية مهمة. ورغم أن العوامل الوراثية والبيئية تؤدي دوراً في الإصابة به، فإن نمط الحياة قد يؤثر أيضاً في احتمالات الإصابة.

وتشير الدكتورة لورا ماكاروف، نائبة الرئيس الأولى للوقاية والكشف المبكر في جمعية السرطان الأميركية، إلى أن واحداً من كل خمسة تشخيصات جديدة يرتبط بعوامل مثل النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني وزيادة الوزن.

لكن مفاهيم خاطئة كثيرة تحيط بالوقاية من السرطان، وقد تصرف الانتباه عن العادات الأكثر أهمية. وفيما يلي خمس خرافات شائعة والحقائق المرتبطة بها، بحسب تقرير نشره موقع "Eating Well".

الخرافة الأولى: أطعمة محددة تمنع السرطان

لا يوجد طعام سحري يضمن الوقاية من السرطان، لكن اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات والفاكهة والبقوليات والحبوب الكاملة يوفر عناصر غذائية وأليافاً تدعم الصحة العامة وتساعد على الحفاظ على وزن صحي.

وتنصح ماكاروف بالتركيز على تنويع الأطعمة النباتية، مع تقليل المنتجات عالية المعالجة والفقيرة بالعناصر الغذائية.

الخرافة الثانية: الوقاية تتطلب برنامجاً رياضياً محدداً

لا يشترط الانضمام إلى صالة رياضية أو ممارسة رياضة شاقة للاستفادة من النشاط البدني. فالمشي والأعمال المنزلية وصعود السلالم كلها أنشطة تساعد على تقليل الخمول.

وأشارت إحدى الدراسات إلى انخفاض خطر السرطان بنسبة 16% لدى الأشخاص الذين سجلوا 9 آلاف خطوة يومياً مقارنة بمن سجلوا 5 آلاف خطوة. كما توصي الإرشادات باستهداف 150 إلى 300 دقيقة من النشاط متوسط الشدة أسبوعياً، أو 75 إلى 150 دقيقة من النشاط الشديد.

الخرافة الثالثة: السمنة وحدها ترفع خطر السرطان

يرتبط فائض دهون الجسم بزيادة احتمالات الإصابة بنحو 13 نوعاً من السرطان، منها سرطانات القولون والمستقيم والكبد والبنكرياس والكلى والمبيض وبطانة الرحم.

ويساعد الحفاظ على وزن صحي طوال الحياة في تقليل مخاطر صحية متعددة. ويمكن الاستعانة بطبيب أو أخصائي تغذية لتحديد أهداف مناسبة للوزن والتغذية.

الخرافة الرابعة: المكملات الغذائية تمنع السرطان

قد يعتقد البعض أن تناول جرعات مرتفعة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة يوفر حماية إضافية، لكن الأدلة العلمية لا تثبت أن المكملات الغذائية تمنع السرطان. بل إن بعض المنتجات قد تكون ضارة عند تناولها بجرعات مرتفعة أو دون حاجة طبية.

ويظل الحصول على العناصر الغذائية من الطعام المتنوع هو الخيار الأفضل لمعظم الأشخاص.

الخرافة الخامسة: فحوص السرطان تكشف المرض فقط

يُعد تنظير القولون مثالاً واضحاً على ذلك؛ إذ يستطيع الطبيب اكتشاف السلائل، وهي نموّات قد تتحول إلى أورام سرطانية، وإزالتها خلال الفحص في كثير من الحالات.

لذلك، من المهم الالتزام بمواعيد الفحوص الموصى بها وفق العمر والتاريخ الصحي والعوامل الشخصية، ومناقشة الجدول المناسب مع الطبيب.

عادات يومية تدعم الوقاية

تتضمن التوصيات الصحية الحفاظ على وزن مناسب، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وتناول الخضراوات والفاكهة والبقوليات والحبوب الكاملة، وتقليل اللحوم الحمراء والمصنّعة والمشروبات المحلاة، والابتعاد عن التدخين، وحماية البشرة من التعرض المفرط لأشعة الشمس.

وختاماً، لا توجد طريقة تضمن منع السرطان تماماً، لكن تبني عادات صحية مستدامة والالتزام بالفحوص المناسبة قد يساعدان في خفض خطر الإصابة. وينصح الخبراء بالبدء بتغيير واحد قابل للاستمرار، ثم البناء عليه تدريجياً.