خبرني – توقع نقيب أصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن، ربحي علان، أن تتراوح أسعار الذهب عالمياً بين 3500 و3700 دولار للأونصة حتى نهاية العام الجاري، بعد موجة تراجع حادة شهدتها الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً أن المعدن الأصفر بدأ حركة تصحيح صاعدة عقب خسائر كبيرة.

وقال علان، في تصريحات تلفزيونية، إن الذهب فقد نحو 9% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يسجل ارتفاعاً بنسبة 2% صباح الاثنين، ليصل سعر الأونصة إلى 3612 دولاراً، معتبراً أن التراجع الأخير يمثل عملية تصحيح كبيرة في الأسواق المالية.

وأوضح أن انخفاض الأسعار يعود إلى عاملين رئيسيين، أولهما قوة الدولار الأميركي في ظل توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وثانيهما الخسائر التي شهدتها أسواق الأسهم الآسيوية، ما دفع بعض المستثمرين إلى بيع جزء من حيازاتهم الذهبية لتغطية خسائرهم.

وأشار علان إلى أن الذهب فقد نحو 30% من قيمته مقارنة بمستوياته التاريخية، بعدما كان قد بلغ 5600 دولار للأونصة، ليتراجع بنحو ألفي دولار خلال عام 2026، في حركة شبّهها بما شهدته الأسواق عام 2013.

واستبعد تكرار سيناريو الانخفاض الممتد الذي شهده الذهب بين عامي 2011 و2015، معتبراً أن الظروف الاقتصادية والمالية الحالية تختلف عن تلك المرحلة، وأن الأسواق تتجه نحو الاستقرار النسبي، بانتظار تطورات السياسات الاقتصادية الأميركية، ولا سيما ما يتعلق بالرسوم الجمركية.

انتعاش الطلب على الذهب في الأردن

وعلى صعيد السوق الأردنية، أوضح علان أن الطلب على الذهب يشهد عادة تراجعاً في هذه الفترة من العام، نتيجة انخفاض عدد المناسبات والأفراح، إلا أن هبوط الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين أسهم في تنشيط حركة الشراء، خصوصاً على المجوهرات والليرات والأونصات الذهبية لأغراض الادخار والاستثمار.

وبحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 في السوق المحلية 72.5 ديناراً، مقابل 69.3 ديناراً للشراء، فيما سجل غرام عيار 24 نحو 83.4 ديناراً، وعيار 18 نحو 64.2 ديناراً.

وجاءت هذه الأسعار بعدما تراجعت الأونصة عالمياً إلى 3502 دولار يوم الجمعة الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ 14 شهراً، وفقاً لما أورده علان.

نصيحة للمواطنين

واعتبر نقيب الصاغة أن مستويات الأسعار الحالية مناسبة للراغبين في اقتناء الذهب بهدف الادخار والاستثمار طويل الأمد، مشيراً إلى أن المعدن الأصفر يحتفظ بمكانته بوصفه أحد الملاذات الاستثمارية على المدى الطويل.

في المقابل، حذّر من شراء الذهب بهدف المضاربة السريعة أو تحقيق أرباح خلال أيام أو أسابيع قليلة، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأكد علان أن حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة ستبقى مرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية وقرارات السياسة النقدية الأميركية، متوقعاً استمرار التذبذب ضمن نطاق محدود نسبياً حتى نهاية العام.