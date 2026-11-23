خبرني - حاول أربعة أشخاص اقتحام منزل ديزيري دوي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، مساء السبت في أورجفال (مقاطعة إيفلين) وفق ما أفادت مصادر لوكالة فرانس برس مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحيفة "لو باريزيان".

ووفقاً لإحدى هذه المصادر، فقد حضر شخص أول إلى منزل ديزيري دوي برفقة شخصين آخرين، بذريعة التقاط صور.

وبعد مرور أكثر من ساعة بقليل، تسلل أربعة أشخاص، بدا أن بعضهم هم الأشخاص أنفسهم الذين حضروا في المرة الأولى، إلى داخل العقار بعد تسلق البوابة الخارجية.

وقد تمكنت شريكة اللاعب من إجبارهم على الفرار، حيث غادروا المكان عبر الجزء الخلفي من العقار.

ولم يُسجَّل أي كسر أو تخريب، سواء في المنزل أو في محيط العقار.

وأشارت إحدى المصادر إلى أنه من المقرر تقديم شكوى رسمية في هذا الشأن قريباً. ولم تتمكن فرانس برس من التواصل مع مكتب المدعي العام في فرساي للحصول على تعليق فوري.

وخلال الحادثة مساء السبت، تواجد دوي في مدينة نيس مع سان جيرمان في الفوز على أصحاب الأرض 3-2، في مباراة تعرض خلالها ابن الـ21 عاماً لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى، تبين أنها تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، ما يستدعي خضوعه لعملية جراحية.