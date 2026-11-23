خبرني - تعاملت الأجهزة الأمنية، الليلة الماضية، مع أعمال شغب محصورة اندلعت في بلدة الحصن جنوبي مدينة إربد، على خلفية مقتل الشاب شادي الشرع الحتاملة في حادثة دهس متعمد، وسط حالة من الغضب ومطالبات بالكشف عن ملابسات الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على أعمال الشغب، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف تفاصيل حادثة الدهس وتحديد هوية المتورط فيها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وفي أعقاب الحادثة، أعلن شقيق الشاب المتوفى تخصيص مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تساعد في تحديد مكان المتسبب بالدهس والوصول إليه، بما يسهم في إلقاء القبض عليه.

وتتواصل التحقيقات الأمنية في القضية، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤول عن وفاة الشاب وكشف جميع ملابسات الحادثة.