خبرني - رفع منتجان أمريكيان دعوى قضائية ضد المغني الأمريكي، كانييه ويست، بتهمة استخدام مقطوعة موسيقية لهما في أغنيته Vultures.

وأفادت وثائق الدعوى بأن المنتجين الأمريكيين جاريد ديل ومارلون بارو رفعا دعوى قضائية ضد الرابر الأمريكي كانييه ويست بسبب مزاعم انتهاك حقوق النشر الموسيقية في أغنية "Vultures"، التي أصدرها بالتعاون مع المغني تاي دولا ساين.

وطالب ديل وبارو، وفقا للدعوى، بإزالة التسجيلات الأصلية للمقطوعة الموسيقية أو إتلافها، متهمين ويست باستخدام مقطوعتهما "Joint 2"، التي أنشئت عام 2018، دون تصريح. ويشمل طلب الإتلاف أقراص التخزين الصلبة والمسارات الصوتية المنفردة وملفات جلسات التسجيل.

وذكرت الدعوى أن بارو أرسل إلى تاي دولا ساين نسخة رقمية بصيغة "MP3" عبر رسالة نصية للاستماع، لكنه تعمّد عدم تسليم الملفات الصوتية الأصلية العالية الجودة قبل توقيع اتفاق كتابي، لم يوقَع قط.

ورجحت الدعوى ظهور عناصر من مقطوعتهما في أغنية "Vultures"، التي صدرت بنسخ متعددة كأغان منفردة وعلى ألبومات بين نوفمبر 2023 وفبراير 2024، من بينها ألبوم "Vultures 1". وأكد المنتجان أنهما طالبا مرارا بوقف توزيع التسجيلات ودفع مستحقاتهما، دون التوصل إلى تسوية.

وذكرت الدعوى أن اسم بارو أدرج ضمن منتجي الأغنية دون أن يتلقى أي مقابل مالي، بينما لم يحصل ديل على أموال ولا على ذكر اسمه.

وأشارت الدعوى إلى أن النسخ المختلفة من الأغنية المتنازع عليها جمعت أكثر من 130 مليون استماع على منصة "سبوتيفاي"، وتجاوزت إيرادات بيع منتجات تحمل شعار "Vultures" مائة مليون دولار، فيما بلغت إيرادات تذاكر جلسات الاستماع للألبوم 12 مليون دولار.

وإلى جانب إزالة التسجيلات وإتلافها، يسعى المنتجان إلى منع توزيع الموسيقى المتنازع عليها، وتعويض الأضرار، ومصادرة الأرباح، أو اقتضاء 150 ألف دولار عن كل واقعة انتهاك متعمد يثبت وقوعها.

يذكر أن مغني الراب الأمريكي ومؤلف الأغاني كانييه ويست تم اختياره عدة مرات كأحد أعظم الفنانين في القرن الحادي والعشرين. وقد أصبح أحد الفنانين الأكثر مبيعا، حيث تجاوز إجمالي المبيعات الرقمية والمادية لألبوماته وأغانيه 121 مليون نسخة.

وفاز ويست بـ24 جائزة غرامي، مما يجعله واحدا من أصحاب الأرقام القياسية لأكبر عدد من الترشيحات التي فاز بها وصاحب الرقم القياسي بين موسيقيي وفناني الهيب هوب في مثل عمره. وتم إدراج ألبوماته في قوائم أفضل الألبومات، بما في ذلك قائمة مجلة "رولينغ ستون" لأعظم 500 ألبوم عبر العصور.

وقد ظهر عدة مرات في قوائم مجلة "فوربس" المختلفة ومرتين في القائمة السنوية لمجلة "تايم" لأكثر 100 شخص نفوذا في العالم. وفي عام 2019 تم إدراجه في قائمة الموسيقيين الأعلى أجرا وفقا لمجلة "فوربس". وبلغ إجمالي المبلغ المكتسب 150 مليون دولار.