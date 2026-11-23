خبرني - خلصت مراجعة جديدة لمنظمة كوكرين البريطانية إلى أن مكملات الكركم قد تقدم فائدة ضئيلة أو معدومة سريريا في تخفيف آلام المصابين بالفصال العظمي في الركبة.

ويخالف ذلك نتائج أبحاث سابقة أشارت إلى فائدتها.

ويعد الفصال العظمي أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعا، ولا يوجد له علاج شاف حتى الآن، رغم أن التمارين والأدوية تساعد في ضبط الأعراض.

ويحتوي الكركم، وهو توابل شائعة، على مركبات تعرف بـ "كركمينويدات" (curcuminoids)، بما في ذلك "الكركمين" التي تتمتع بخصائص مضادة للالتهاب. ولأن الالتهاب يساهم في أعراض المرض، اجتذبت مكملاته اهتماما واسعا كعلاج محتمل.

وفحص فريق دولي من الباحثين تسع دراسات شملت 1245 مصابا، قارنت مكملات الكركم بالدواء الوهمي وبمضادات الالتهاب غير الستيرويدية كالأيبوبروفين والديكلوفيناك وبالأسيتامينوفين. وتنوعت المستحضرات في تركيبها وجرعتها، وتراوح متوسط أعمار المشاركين بين 52 و62 عاما، وكان نحو ثلثيهم من النساء، واستمرت الدراسات بين أربعة أسابيع وثلاثة أشهر.

وخلصت المراجعة إلى أن الأدلة الحالية لا تثبت فائدة سريرية واضحة، فلم يكن الكركم أكثر فعالية من الدواء الوهمي أو مضادات الالتهاب، مع بقاء عدم يقين بسبب قيود الدراسات الأصلية.

ويقول الدكتور إيفان شيرينسكي، الباحث الرئيسي وطبيب روماتيزم: "لا تفاجئني هذه النتائج، فالتهاب الفصال العظمي مرض معقد لم يُفهم تماما بعد. ورغم كثافة البحث تبقى خيارات العلاج الدوائي الفعال محدودة".

ويضيف أن فهم آليات المرض بشكل أفضل قد يساعد على تطوير علاجات أنجع مستقبلا.

وكانت مراجعات سابقة قد أفادت عموما بأن الكركم يحسن الألم والوظيفة البدنية، لكن بعض نتائجها ربما تأثر بدراسات لم تُقيَم مصداقيتها رسميا.

وقد أدرجت مراجعة كوكرين الجديدة تقييمات رسمية للموثوقية، فأثارت عشر تجارب مخاوف ووُضعت في خانة الانتظار لحين توضيح معديها، ولم تدخل في التحليل.

كما ضمت المراجعات السابقة دراسات أوسع، بينها تجارب اعتمدت تشخيصا شعاعيا فقط أو مستحضرات غير فموية أو منتجات مدمجة بمواد فعالة أخرى، وهو ما يفسر جزئيا توصل المراجعة الجديدة إلى استنتاجات أكثر حذرا.

ويؤكد شيرينسكي أن المراجعة تبرز أهمية تقييم موثوقية التجارب، فذلك يساعد في كشف الدراسات التي تحتاج توضيحا قبل الاعتماد على نتائجها.

وعن توصيته للمرضى، يقول إنه لا يوصي بمكملات الكركم بشكل روتيني، لكنه إذا سأله مريض عنها يشرح ما نعرفه وما يبقى غير مؤكد بشأن فوائدها وأضرارها المحتملة ليساعده على قرار مدروس.