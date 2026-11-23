خبرني - تشير الدكتورة أولغا إولانكينا، الخبيرة في مختبر "Hemotest"، إلى أن الزيادة السنوية في حالات الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي أمر متوقع، غير أن ذلك لا ينفي إمكانية الوقاية منها.

وتقول في مقابلة مع RT: "تعتمد الحماية الفعالة على عدة مستويات. ويتمثل الأساس في تلقي لقاح الإنفلونزا سنويا، ويفضل أخذه قبل عدة أسابيع من بدء موسم الإنفلونزا، لإتاحة الوقت الكافي لتكوين المناعة بعد التطعيم. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة للأشخاص الذين تجاوزوا سن الستين، والأطفال الصغار، والنساء الحوامل، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة. أما التدابير الوقائية العامة، فتشمل غسل اليدين بانتظام، وتهوية الغرف، وتطهير الأسطح خلال فترات انتشار الأوبئة، وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة".

ومع ذلك، وفقا لها، يواصل كثيرون الذهاب إلى العمل، وإيصال أطفالهم إلى المدارس، واستخدام وسائل النقل العام، رغم ظهور الأعراض الأولى لنزلات البرد.

وتقول: "ينطوي هذا الإهمال على خطرين؛ إذ يفاقم حالة المريض نفسه، ويجعله مصدرا متنقلا للعدوى بين المحيطين به. وخلال اليومين أو الأيام الثلاثة الأولى من المرض، يصل تركيز الجزيئات الفيروسية في الجهاز التنفسي إلى ذروته، وقد يكفي وجود شخص مصاب واحد في مكتب أو فصل دراسي لبدء سلسلة من الإصابات. لذلك، ينبغي منع الأطفال الذين تظهر عليهم حتى أدنى أعراض الزكام من الذهاب إلى دور الحضانة أو المدارس".

وأضافت أن الإجهاد البدني والنفسي الشديد خلال المرحلة الحادة من المرض يزيد العبء على جهاز المناعة المرهق أصلا، ما يرفع احتمال حدوث مضاعفات.

وتقول: "ويستحق الاستخدام غير المنضبط للمضادات الحيوية تحذيرا خاصا، فهي لا تقتصر على كونها عديمة الفائدة في مواجهة العدوى الفيروسية، بل تسهم أيضا في ظهور سلالات بكتيرية مقاومة، ما يجعل علاج أمراض أكثر خطورة في المستقبل أمرا أكثر صعوبة".

وتنصح الطبيبة بإبلاغ جهة العمل بالتغيب عند ظهور أولى علامات المرض، ومراجعة الطبيب.

ووفقا لها، يركز العلاج خلال الأيام الأولى من المرض على تخفيف الأعراض، وليس على القضاء على الفيروس، وذلك للحد من مظاهر المرض المسببة للانزعاج.

وتقول: "إذا تجاوزت درجة الحرارة 38-38.5 درجة مئوية، أو كان المريض لا يتحمل الحمى، فيمكن استخدام خافضات الحرارة، مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، بالجرعة المناسبة، مع الالتزام بالحد الأقصى الموصى به لعدد مرات الاستخدام. ويمكن استخدام المحاليل الملحية لغسل الأنف وتخفيف الاحتقان، أما في حالات سيلان الأنف الشديد، فيمكن اللجوء إلى قطرات مزيلة للاحتقان، على ألا تستخدم لأكثر من ثلاثة إلى خمسة أيام متتالية. وفي حال التهاب الحلق، يُنصح بالغرغرة بمحاليل مطهرة، أو استخدام أقراص المص أو البخاخات. كما أن الراحة والإكثار من شرب السوائل الدافئة أمران أساسيان".