خبرني - حددت الدكتورة إيرينا بوليايفا، أخصائية أمراض القلب، الأطعمة التي يجب تجنبها في حال تشخيص الإصابة بتصلب الشرايين.

ووفقا لها، يعتبر تصلب الشرايين مرضا يتطلب علاجه نهجا شاملا، يبدأ بتعديل نمط الحياة. وقد يشمل في بعض الحالات، تناول الأدوية أو الخضوع لعملية جراحية. والهدف الرئيسي من العلاج هو إبطاء تطور المرض والوقاية من مضاعفاته، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية. وينصح بممارسة تمارين الكارديو بانتظام - لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا. كما أن الإقلاع التام عن التدخين والحد من استهلاك الكحول أمرا ضروريا.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب قياس ضغط الدم بانتظام ومراقبة مستوى الدهون في الدم. وإذا ظهر أنه مرتفع، توصف أدوية مثل الستاتينات لخفضه لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولكن مع أن التغذية السليمة تلعب دورا هاما في علاج تصلب الشرايين، إلا أن الاعتماد على النظام الغذائي وحده لعلاج هذا المرض غير كاف. أي أن التغذية السليمة وحدها لن تساعد في التخلص من لويحات الكوليسترول. ولكن يمكن أن تحسن الحالة الصحية العامة للمريض، لذلك، ينبغي أن تكون جزءا من نهج شامل، لأنها تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، وإبطاء تطور المرض عن طريق خفض مستوى الكوليسترول.

ووفقا لها، ينصح للوقاية من تصلب الشرايين بتجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة (اللحوم الدهنية واللحوم المصنعة والوجبات السريعة والمعجنات). كما يجب الحد من استهلاك السكر والملح، حيث يجب ألا تتجاوز كمية الملح 5 غرامات يوميا. وبدلا من ذلك، ينصح بإضافة المزيد من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة ومصادر البروتين الخالية من الدهون، مثل الأسماك والمأكولات البحرية والدواجن، إلى النظام الغذائي.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية (المكسرات والبذور) مفيدة، لأنها تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم.

وبصورة عامة الحمية الغذائية عنصر مهم في علاج تصلب الشرايين، لذلك يجب دمجها مع علاجات أخرى لتحقيق نتائج إيجابية.